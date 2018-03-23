Ученые из Дальневосточного федерального университета создали шоколад, обладающий полезными свойствами, в основе которого экстракт женьшеня, сообщает "Русская планета".

Отмечается, что новый ингредиент был получен по результатам длительной работы. В экстракте исследователям удалось сохранить все активные вещества растения.

Чтобы добиться такого результата, эксперты прибегли к методу сверхкритической экстракции с использованием углекислого газа. Процесс извлечения полезного компонента проходит на наноуровне.

Шоколад, обогащенный новым элементом, будет иметь энергетический, антиоксидантный и иммуностимулирующий эффект.