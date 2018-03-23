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Ежедневник: чем запомнилось 23 марта

, ИА "Амител"
 
ежедневник
23 марта в истории Барнаула, России и мира

В России, начиная с 2008 года отмечается День работников гидрометеорологической службы.

23 марта чествуют сразу нескольких святых. В этот день отмечают память Коринфских мучеников и мучениц. Среди всех русский народ выбрал мученицу Василису и дату посвящал ей.
В этот день хозяева занимались весенними заботами: нужно было отвести воду от дома, чтобы не ушла в подпол. Существовали и приметы на погоду. Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь. Считалось, что в этот день могут быть первые грозы. А некоторые явления в этот день не предвещали ничего хорошего: "Холод и ветер в спину — не выжить зиму" (то есть год будет голодным).

23 марта 1839 года считается днем рождения выражения "окей".

В 1891 году в этот день впервые на футбольных воротах использовали сетку.

В 1900 году археологи обнаружили на Крите остатки легендарного Лабиринта — дворца Минотавра.

В 2001 году в Тихом океане была затоплена орбитальная станция "Мир".

В этот день в 1926 году родился актер Арчил Гомиашвили.

В 1900 году на свет появился психолог и социолог Эрих Фромм.

В 1931 году родился шахматист Виктор Корчной.

23 марта 1908 года — день рождения первого Героя СССР, летчика Анатолия Ляпидевского.

В 1842 году в этот день умер писатель Стендаль.

В 1907 году скончался госдеятель Константин Победоносцев.

В 2011 году не стало актрисы Элизабет Тейлор.

23 марта 1905 года в Барнауле на кожевенном заводе Петра Сухова прошла масштабная стачка. Рабочие требовали повысить заработную плату. Добиться этого они смогли только благодаря забастовке. 

23 марта 1906 года в селе Гоньба родился Иосиф Халманов. В начале войны он был мобилизован в ряды Красной Армии, принимал участие в обороне города Калинина. При штурме деревни Буйничи водрузил красный флаг на одном из домов. Этим вызвал панику врага. За время боёв солдат вынес 190 раненых товарищей. За свои подвиги был награжден орденами Отечественной войны первой и второй степени, орденом Красной Звезды. Сегодня именем Иосифа Халманова названы улицы в Гоньбе и в Барнауле.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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