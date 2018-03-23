Сайт Минобороны подвергся массированной хакерской атаке, сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что это произошло во время финального голосования за названия новейших вооружений.

В течение дня Минобороны зафиксировало семь таких атак. Из них пять средней интенсивности и две наиболее мощные — с 19:00 до 20:00 мск (последний час голосования).

Сообщается, что атаки совершались с территории Западной Европы, Северной Америки и Украины. Службы компьютерной безопасности ведомства смогли их нейтрализовать.