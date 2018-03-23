Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламент поступило более 360 предложений по реализации Послания президента РФ Федеральному Собранию, пишет "Парламентская газета".

Вопрос реализации Послания обсудили в четверг, 22 марта, на Совете Думы. По словам Володина, за короткий промежуток времени после того, как прозвучало само Послание, поступило более 360 предложений со стороны депутатов и регионов.

"Остановились на реализации первой части предложений, которая включает около 70 законопроектов. Рабочая группа уже приступила к проработке этих инициатив. Мы вместе с правительством постараемся сделать все, чтобы по ключевым вопросам законодательные решения были приняты как можно быстрее", — подчеркнул Володин