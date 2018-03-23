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Матвиенко: России для прорывного развития нужны законы на опережение

, ИА "Амител"
Необходимы законодательные инициативы, которые будут учитывать глубину стратегического развития страны

Фото: arms-expo.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что повысить благосостояние граждан невозможно без достижения стратегической цели, поставленной президентом, — прорывного развития России, обеспечения темпов роста экономики выше мировых, пишет "Парламентская газета".  

"Нам нужны законы на опережение", — заявила Матвиенко на заседании Научно-экспертного совета при Совете Федерации. 

Она также отметила, что сегодня необходимы законодательные инициативы, которые будут учитывать глубину стратегического развития страны.

Для этого, по ее мнению, необходимо задействовать новые драйверы. Это, прежде всего, повышение производительности труда, которое будет способствовать росту заработной платы и увеличению спроса.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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