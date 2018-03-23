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20 лет она спасала детей, а теперь спасать нужно ее: просьба о помощи

, ИА "Амител"
Надежду на пешеходном переходе сбил автобус и теперь нужно сделать все возможное, чтобы женщина встала

Барнаульский благотворительный фонд "Облака" просит объединиться всех неравнодушных жителей Алтайского края и помочь пострадавшей в страшном ДТП медсестре паллиативного отделения 2-й детской больницы Надежде.

"Медсестра от Бога" — так говорит о Надежде заведующий отделением реанимации второй детской больницы Андрей Викторович Дядигуров.

За стеной в палате реанимации лежат несколько тяжелобольных детей, за которыми еще совсем недавно ухаживала Надежда. Сегодня они всем отделением пытаются спасти ее жизнь.

Минувшей осенью Надежду на пешеходном переходе сбил автобус. Открытая черепно-мозговая травма, контузия легких… кома. Речь шла о спасении жизни. Но она выжила. Более того, врачи заметили прогресс. И все же сейчас Надежда прикована к постели. За ней дома ухаживает ее 20 летний сын Никита.

Молодому парню уже знакома боль утраты. Два года назад от рака ушел из жизни его отец. Теперь он борется за жизнь мамы. Кроме Надежды, у Никиты в нашем городе больше никого нет.

Каждый день Никиты расписан по минутам: утром умыть маму, поменять пеленки, причесать, приготовить суп и измельчить его для мамы блендером в пюре, покормить. После института вновь уход за мамой. И еще раз на ночь.

Конечно, помогают коллеги мамы и больница, в которой она проработала почти всю жизнь. Купили специальную кровать, помогли найти сиделку, которая на несколько часов в день сменяет Никиту, пока он в институте. В любую свободную минуту медсестры сами приезжают на помощь к Никите, делают Надежде необходимый в таких случаях массаж.

Именно сейчас коллеги Надежды и Никита стараются сделать как можно больше. Как говорят врачи, при таких травмах, как у Надежды, первые месяцы восстановления определяют, будет ли человек жить и какой будет его жизнь и жизнь его родных.

Сейчас для Надежды очень нужно спецоборудование и лекарства, которые помогут ей восстановиться, бороться с пролежнями, снизить риск молниеносно развивающихся у лежачих больных пневмоний.

У Никиты на все это нет средств. Пенсия, положенная маме, и больничные уходят за оплату лечения, специального питания и работы сиделки. Приступить к оформлению инвалидности будет возможно только через 4 месяца.

Необходимые для Надежды препараты и оборудование не предоставляется государством бесплатно, и фонд "Облака" обращается за помощью ко всем неравнодушным.

Необхожимы:

Матрас ARMED противопролежневый (ячеистый)за 2 187 рублей.
Отсасыватель хирургический ARMED 7Е-А электрическийза 14 014 руб.
Бандаж на коленный сустав 7480 р
Ингалятор индивидуальный масочный небулайзер около 3000 р
Лекарства (название препаратов и их стоимость можно посмотреть на сайте фонда)

Общая сумма к сбору – 33 822 рубля.

Пожалуйста, окажите помощь семье по реквизитам фонда "Облака". Любой перевод просят делать целевым и написать смс поддержки : "с Надеждой". 

Реквизиты:

- сбербанк: 4276020427762163 зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда); 
- по номеру телефона, привязанного к карте сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А. 
- яндекс-кошелек: 410016197087867 
- Qiwi кошелек: +79609612442 - отправив SMS с телефона на короткий номер 3434. В сообщении нужно набрать кодовое слово Облака, затем пробел и сумму пожертвования. Например, "Облака 50"
- на расчетный счет фонда "ОБЛАКА": р/с № 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ,
БИК 045004774. 
Отчет о сборе будет опубликован в группе "Облака" в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассниках

Но это не все, чем можно помочь.

Вы можете самостоятельно приобрести памперсы размера М и разовые пеленки.

А также любое количество баночек лечебной смеси Nutridrink nutrison advanced, которая поможет Надежде окрепнуть.

И обычное детское овощное, фруктовое или мясное пюре.

Подписать "для Надежды" и принести в фонд по адресу ул. Горького 45, с 9.00 до 18.00.

Прочитать материал полностью можно на сайте фонда: http://fondoblaka.com/nadezhda-20-let-ona-spasala-detej-a-sejchas-nam-nuzhno-spasti-ee

 

Публикация информации и фотографии сделана с письменного разрешения семьи в рамках программы помощи.

 


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Комментарии

23.03.2018 07:53
месный

есть-же водитель автобуса и его хозяин. не пойму в чём проблема-то, стрясти бабки с них, нет бабок - в банк пусть берут кредит под залог квартир или того что есть и отдают бабки на лечение.

0  0
23.03.2018 08:20
Надежда

Проблема в количестве таких , как ты.

0  0
23.03.2018 08:32
ГОСТЬ

Надежда
Проблема в количестве таких , как ты.

0 0

НАДЕЖДА НЕ НАДО НИКОГО ОСКОРБЛЯТЬ!
человек написал по делу. к фондам в нашей стране отношение неоднозначное.


Опубликуйте телефон сына Никиты, позвоню сам ему деньги завезу с получки,сколько могу, а так ЖЕЛАЕМ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!

0  0
23.03.2018 08:34
ГОСТЬ




Опубликуйте телефон сына Никиты, позвоню сам ему деньги завезу с получки,сколько могу, а так ЖЕЛАЕМ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!

0  0
23.03.2018 08:34
Е

Перевела 1000

0  0
23.03.2018 08:37
- гость -


23.03.2018 08:20
Надежда
Что "местный" не так сказал? Все правильно, есть виновный - он и должен помогать.

0  0
23.03.2018 08:37
*

Надежде - восстановления и выздоровления.
Никите - сил, не падать духом, держаться и жить надеждой и верой.

0  0
23.03.2018 08:41
- гость -

а куда страховая виновника спряталась? почему от них деньги не поступили? или их уже потратили на лечение?

0  0
23.03.2018 08:48
- гость -


23.03.2018 08:41
- гость -
Если не ошибаюсь, то страховая выплачивает после проведения лечения и передачи документов о сумме потраченной на лечение...

0  0
23.03.2018 08:48
"местный" не так сказал

Проблема в том, что как правило суды-пересуды по ДТП длятся месяцами, а то и годами, а реабилитировать пострадавшую нужно уже СЕЙЧАС!!! Поэтому времени на то, чтоб "стрясти" с виновного средства на лечение попросту нет! Конечно, когда суд определит виновного, назначит сумму, приставы возьмутся за дело, отправят работодателю испол.лист на работника (при этом если он офиц.трудоустроен), а там очередь на взыскание из непогашенных кредитов, штрафов ГИБДД или ещё чего, а потом уж испол.лист по данному ДТП. Сначала с его офиц. зп в размере тысяч 10, взыщут алименты, НДФЛ, прежние иски,а уж потом может дойдет очередь до ущерба по ДТП(((

0  0
23.03.2018 09:09
- гость -

Джамиля Алибулатовна напрягло,а Никите надо помочь,но напрямую.

0  0
23.03.2018 09:09
- гость -

есть-же водитель автобуса и его хозяин. не пойму в чём проблема-то, стрясти бабки с них, нет бабок - в банк пусть берут кредит под залог квартир или того что есть и отдают бабки на лечение.

Пока суть да дело, времени много на это уйдёт, а женщине сейчас нужна помощь, а ни когда виновники очнутся .

0  0
23.03.2018 09:11
- гость -

Амик , спасибо, что вы опять повернулись лицом к жителям города и края. Спасибо, что стали публиковать подобные материалы. Это важно и нужно.

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23.03.2018 09:12
месный

23.03.2018 09:09
- гость -

ну можно попросить обоятельных людей убедить виновников поступить как я описал прям щас

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