Фото: chinadaily.com.cn

Лидеры стран Евросоюза договорились отозвать для консультаций своего представителя в РФ Маркуса Эдерера в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом пишет Life, ссылаясь на Reuters и его дипломатические источники.

Издание уточняет, что в пятницу, 23 марта, Саммит Европейского союза опубликовал итоговое заявление по данному вопросу. В тексте отмечается, что произошедший инцидент — это серьезный вызов безопасности.

Напомним, Лондон обвиняет Россию в отравлении нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери (Великобритания). Инцидент произошел в начале марта. Москва категорически отвергла причастность к произошедшему.