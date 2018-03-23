Фото: sovetclub.ru

Утро в Барнауле в пятницу, 23 марта, началось с заторов в шесть баллов. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная обстановка наблюдается на Павловском тракте, где пробки образовались на пересечениях с улицами Просторной и Попова и после кольцевого Перекрестка, а также на улице Матросова, где пробка растянулась от пересечения с улицей Георгия Исакова до проспекта Ленина. Скорость движения авто на данных участках не превышает 5-10 километров в час.

Кроме этого, серьезные заторы образовались на перекрестках улица Попова — проспект Космонавтов, улица Малахова — Советской Армии, проспект Ленина — Молодежная улица. Также автомобили "встали", на нескольких отрезках улицы Власихинской, Советской Армии, улице Сизова и в районе площадей Октября и Победы.

Добавим, что на дороге произошло одно ДТП: автомобили столкнулись на перекрестке улица Матросова — Бехтерева.