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Оператор крупнейшего российского казино Tigre de Cristal в игорной зоне "Приморье" заявил, что в рамках создания второй очереди комплекса возможно будет построен горнолыжный курорт. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Приморского края.

Исполнительный директор компании "Джи 1 Интертейнмент" Стилианос Тсифетакис отметил, что инвесторы первого открывшегося в Приморье казино собираются приступить к реализации второй очереди проекта.

"Наше руководство видит перспективу в развитии неигрового сектора и планирует в рамках второй фазы строительства сделать акцент на создании развлекательных объектов… Мы планируем, что уже летом этого года окончательно будет утвержден эскизный план нашего нового развлекательного комплекса, и мы сможем представить его руководству Приморского края", – цитирует агентство его слова.

Тсифетакис добавил, что в рамках второй очереди, согласно планам, будет расширена торговая зона и благоустроены площадки для спортивных мероприятий. Также рассматривается возможность создания гольф-клуба и горнолыжного курорта. Подчеркивается, что данные виды развлечений позволят отдыхать в игорной зоне круглый год.

По словам Тсифетакиса, тайваньский акционер увидел перспективу в регионе и собирается построить на площадке интегрированного развлекательного курорта один из самых масштабных ТЦ на Дальнем Востоке.