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Пенсионерку сбили насмерть на пешеходном переходе в Барнауле

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Женщина 1942 года рождения скончалась на месте ЧП

Фото: Роман Наговицын/vk.com/barneos22

Пенсионерка погибла в результате наезда автомобиля в Барнауле утром 23 марта — трагическая авария произошла на улице Матросова.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, ДТП произошло около 06:40 в районе дома №15.

На место прибыли полицейские и медики. Было установлено, что водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Mazda Bongo, допустил наезд на женщину 1942 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате полученных травм пенсионерка скончалась. По факту аварии проводится проверка.

 

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

23.03.2018 09:48
- гость -

Судя по фото, надо привлекать к ответственности и городские власти вместе с ГИБДД и дорожными службами, т.к. пешеходный переход содержится в неудовлетворительном состоянии - отсутствует "зебра"!

0  0
23.03.2018 10:03
Гостья

Жалко бабушку, но разбираться то же нужно. Порой бабули стоят до последнего на переходе, пропускаешь, не идут.А как ближе подъедешь стартуют резко с места, любой спортсмен позавидует

0  0
23.03.2018 10:12
- гость -


23.03.2018 10:03
Гостья
Согласен с Вами! Бабушки и дедушки они еще видят и слышат плохо. Они, ориентируясь на свои ощущения могут просто не увидеть что машина близко.

0  0
23.03.2018 10:18
Воланд

1. Что бабуля 42 года рождения в 6-40 утра одна делала на улице?
2. Зебры нет, дорога сырая, лобовик забрызган, встречные фары слепят напрямую и в отсветах от дороги, знак если есть, то его видно с трудом, перекрёсток наверняка не освещён.
Куча факторов, прямо как по Булгакову про масло и Аннушку.

0  0
23.03.2018 10:21
Ирина

Да когда уже водятелы тормозить будут на пешеходных переходах и смотреть на дорогу. Оборзели и совсем. Это потому что наказания нет. Как надо было нестись, чтобы насмерть.

0  0
23.03.2018 10:24
Юрий

Будьте внимательны ребята. Водителю сейчас тоже не позавидуеш

0  0
23.03.2018 10:25
Илга

Ответ Воланду: бабушка, например, могла идти в поликлинику. 76 лет-это ещё не древняя старушка, моя в 82 года носится везде одна, без сопровождения. Просто водителям надо внимательным быть, тем более, подъезжая к переходам. Лобовик забрызган-помой, фары слепят-будь в десять раз внимательней...

0  0
23.03.2018 10:35
Бабушка

А слабО остановиться у перехода и подождать, пока машина встанет, и потом уж двигаться! Куда спешить-то!

0  0
23.03.2018 10:36
- гость -

Пока наши власти не будут нести наказание за нарушения выявленные в инфраструктуре дорог, порядка не будет! У нас все списывается на водителей и все, а власти только налоги собирает и бездумно их тратит куда попало!

0  0
23.03.2018 10:40
- гость -


23.03.2018 10:35
Бабушка
Я, уже писал, что со своим зрением (а оно у стариков не орлиное), она могла и не увидеть машину... Водителям надо быть особенно внимательным, когда видят детей и стариков. При отсутствии разметки, водитель мог и не знать, что там пешеходный переход (знак мог закрывать грузовик).

0  0
23.03.2018 10:51
- гость -

Там есть нарисованная зебра, просто бабушка лежит не на пешеходном переходе, ее отбросило ударом

0  0
23.03.2018 10:54
- гость -

Уважаемые Прокуратура и Следственный комитет, пожалуйста проявите профессиональное рвение в части оценки действий или бездействия очень многих должностных лиц, ответственных за организацию и безопасность дорожного движения! Большинство пешеходных переходов в городе не соответствуют своему назначению (не размечены, не освещены, проходят через многополосные магистрали, не оснащены устройствами для слабо слышащих и т.д.), поэтому не могут называться пешеходными переходами. Тема соблюдения правил дорожного движения участниками этого движения, естественно, остро актуальна!

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23.03.2018 11:09
- гость -

Древние пенсионеры шпарят по дорогам, невзирая на светофоры вообще!! Народ стоит ждёт, а они идут! Я сама пенс уже - поражаюсь всегда их безответственности!

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