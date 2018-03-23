Фото: Роман Наговицын/vk.com/barneos22
Пенсионерка погибла в результате наезда автомобиля в Барнауле утром 23 марта — трагическая авария произошла на улице Матросова.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, ДТП произошло около 06:40 в районе дома №15.
На место прибыли полицейские и медики. Было установлено, что водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Mazda Bongo, допустил наезд на женщину 1942 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате полученных травм пенсионерка скончалась. По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
Судя по фото, надо привлекать к ответственности и городские власти вместе с ГИБДД и дорожными службами, т.к. пешеходный переход содержится в неудовлетворительном состоянии - отсутствует "зебра"!
Жалко бабушку, но разбираться то же нужно. Порой бабули стоят до последнего на переходе, пропускаешь, не идут.А как ближе подъедешь стартуют резко с места, любой спортсмен позавидует
23.03.2018 10:03
Гостья
Согласен с Вами! Бабушки и дедушки они еще видят и слышат плохо. Они, ориентируясь на свои ощущения могут просто не увидеть что машина близко.
1. Что бабуля 42 года рождения в 6-40 утра одна делала на улице?
2. Зебры нет, дорога сырая, лобовик забрызган, встречные фары слепят напрямую и в отсветах от дороги, знак если есть, то его видно с трудом, перекрёсток наверняка не освещён.
Куча факторов, прямо как по Булгакову про масло и Аннушку.
Да когда уже водятелы тормозить будут на пешеходных переходах и смотреть на дорогу. Оборзели и совсем. Это потому что наказания нет. Как надо было нестись, чтобы насмерть.
Будьте внимательны ребята. Водителю сейчас тоже не позавидуеш
Ответ Воланду: бабушка, например, могла идти в поликлинику. 76 лет-это ещё не древняя старушка, моя в 82 года носится везде одна, без сопровождения. Просто водителям надо внимательным быть, тем более, подъезжая к переходам. Лобовик забрызган-помой, фары слепят-будь в десять раз внимательней...
А слабО остановиться у перехода и подождать, пока машина встанет, и потом уж двигаться! Куда спешить-то!
Пока наши власти не будут нести наказание за нарушения выявленные в инфраструктуре дорог, порядка не будет! У нас все списывается на водителей и все, а власти только налоги собирает и бездумно их тратит куда попало!
23.03.2018 10:35
Бабушка
Я, уже писал, что со своим зрением (а оно у стариков не орлиное), она могла и не увидеть машину... Водителям надо быть особенно внимательным, когда видят детей и стариков. При отсутствии разметки, водитель мог и не знать, что там пешеходный переход (знак мог закрывать грузовик).
Там есть нарисованная зебра, просто бабушка лежит не на пешеходном переходе, ее отбросило ударом
Уважаемые Прокуратура и Следственный комитет, пожалуйста проявите профессиональное рвение в части оценки действий или бездействия очень многих должностных лиц, ответственных за организацию и безопасность дорожного движения! Большинство пешеходных переходов в городе не соответствуют своему назначению (не размечены, не освещены, проходят через многополосные магистрали, не оснащены устройствами для слабо слышащих и т.д.), поэтому не могут называться пешеходными переходами. Тема соблюдения правил дорожного движения участниками этого движения, естественно, остро актуальна!
Древние пенсионеры шпарят по дорогам, невзирая на светофоры вообще!! Народ стоит ждёт, а они идут! Я сама пенс уже - поражаюсь всегда их безответственности!