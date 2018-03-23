Фото: vistanews.ru
Российскую певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва — Омск из-за дебоша в самолете. Исполнительница устроила перепалку с экипажем, поскольку стюардесса не разрешила ей взять с собой собаку, пишет "Лента.ру", ссылаясь на "ФАН".
Бортпроводники указали певице, что животное должно находится в переноске, однако она проигнорировала требование и оттолкнула стюардессу. Экипажу пришлось вызывать стражей порядка, которые не позволили Успенской улететь.
Подчеркивается, что певица позднее все же покинула российскую столицу другим рейсом.
Комментарии
хорошо, что стали сбивать апломб с некоторых зарвавшихся сволочей.
не буду оценивать ее песенки, кому то они ведь нравятся, да и это не по теме сабжа.
все эти аршавины, успенские, считает себя высшей кастой, которой все дозволено.
надо авиакомпаниям банить таких "пассажиров", и не обслуживать их. пускай паровозом добирается до Омска. да хоть пешком.
певица голосом ехала бы поездом в купе
> все эти аршавины, успенские
дюжевы ещё
Ещё одна зоофилка. Ещё бы лошадь с собой привела, или корову.
уточните, другим рейсом с собакой без намордника улетела?
Господи! Этот шоу-"великие" совсем обнаглели! Позорница бесталанная!
Успокойтесь, таланты амика)) бесталанная Успенская улетела. С собакой. Ну не ротвейлер же у неё, чтоб намордник одевать, болонка какаянить))
её просто не узнали без грима. жертва пластических операций...