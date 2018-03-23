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Российскую певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва — Омск из-за дебоша в самолете. Исполнительница устроила перепалку с экипажем, поскольку стюардесса не разрешила ей взять с собой собаку, пишет "Лента.ру", ссылаясь на "ФАН".

Бортпроводники указали певице, что животное должно находится в переноске, однако она проигнорировала требование и оттолкнула стюардессу. Экипажу пришлось вызывать стражей порядка, которые не позволили Успенской улететь.

Подчеркивается, что певица позднее все же покинула российскую столицу другим рейсом.