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Новосибирцы пожаловались спасателям на бобров, желающих затопить город

, ИА "Амител"
Прибывшие на место сотрудники МАСС выяснили, что угрозы подтопления частного сектора нет

Фото: vk.com/mass54

Жители Новосибирска пожаловались спасателям МАСС на бобров, обвинив их в захламлении реки Тула в частном секторе Кировского района. Об этом сообщается в сообществе "Спасатели МАСС" во "ВКонтакте".

Уточняется, что жалоба на бобров поступила утром в среду, 21 марта. Житель улицы Беловежской заявил, что бобры построили плотину, перекрыв водоем ветками и деревьями.

Спасатели сразу прибыли на место, провели мониторинг обстановки и осмотрели берега и русло реки. Данные о перекрытии водоема не подтвердились. В МАСС отметили, что на реке были обнаружены отдельные, незначительные наносы веток на отмелях и по берегам. 

"Угрозы подтопления частного сектора нет", — подчеркнули спасатели.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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