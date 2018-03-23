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Чистые и прозрачные выборы: эксперты о голосовании за президента в Барнауле

, ИА "Амител"
Чистые и прозрачные выборы: эксперты о голосовании за президента в Барнауле

Фото: Amic.ru

Выборы президента — это не только почти три месяца избирательной кампании и сам день выборов. Это то, что остается в политической истории навсегда. Выборы в Барнауле 18 марта оказались достойными истории.

"Это была ровная, спокойная кампания. Чистые и прозрачные выборы. Процесс голосования был организован на высоком уровне", — прокомментировал политтехнолог Константин Лукин.

По его словам, усилия всех акторов избирательного процесса были направлены только на повышение явки. Не было никакого административного давления, никто не призывал голосовать за основного кандидата.

Высоко эксперты оценивают и явку. Так, в Барнауле явка превысила 64%. По словам алтайского политолога Михаила Литвинова, районы города повысили явку в сравнении с прошлыми президентскими выборами на 9-11%. Он также отметил, что Барнаул утратил статус оппозиционного города.

Действительно, уровень поддержки президента в региональной столице был выше, чем других крупных городах региона. Протестное голосование на выборах — это своеобразная оценка отношения жителей и к муниципальной власти. Можно сказать, что в марте жители поставили барнаульским властям оценку "хорошо".

По словам Константина Лукина, большое значение сыграли правильные технологии привлечения избирателей.

18 марта в Барнауле прошло несколько крупных и много небольших мероприятий.

Это, прежде всего, народное голосование за объекты благоустройства по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". В день выборах в каждом здании, где располагались участки для голосования за президента, был пункт голосования за 10 общественно-значимых территорий. Барнаульцам отдали на откуп выбор объектов, который будут благоустроены уже в 2018 году. Голосовать могли все жители города с пропиской с 14 лет.

По мнению депутата Барнаульской гордумы, сопредседателя регионального отделения Общероссийского народного фронта Марины Ермоленко, это стало отличной возможность показать подросткам, что такое голосование и насколько оно значимо. Такой, в своем роде, воспитательный эффект.

Кстати, за объекты благоустройства пришло проголосовать более 88 тысяч барнаульцев.

Второе важное событие — крымский митинг. Напомним, в 2018 году выборы были совмещены с празднованием четвертой годовщины присоединения Крыма и Севастополя к России. Вечером в центре Барнаула для жителей выступали Александр Ф. Скляр и группа "Ва-Банкъ", актриса Любовь Толкалина, уроженец Барнаула, певец, солист группы "Челси" Арсений Бородин, праздничный хор Свято-Данилова монастыря, ансамбль "Казачий Круг" и многие другие артисты. Столько знаменитостей в одном месте можно увидеть разве что на Шукшинских чтениях. Конечно, напрямую митинг с выборами не связан. Но он стал настоящей вишенкой на торте в этот переполненный приятными событиями день.

Марина Ермоленко отметила важность и других событий. Так, на каждом участке можно было сделать селфи на фоне специального баннера и принять участие в конкурсе. Разыгрывали смартфон Apple IPhone 8, планшетный компьютер Apple Ipad, игровую консоль Play Station 4, 4K-телевизор, моноколесо и другие ценные призы. А еще молодым избирателям дарили значки с надписью "Я выбрал Президента". Они давали право своим обладателям бесплатно сходить в спортивные центры и бассейны.

На всех участках была организована торговля продуктами питания, можно было измерить артериальное давление, пульс, вес и уровень сахара в крови, получить консультации сотрудников страховых компаний, работников социальных служб города, адвокатов и юристов.

"Все мероприятия были правильно организованы. Это такая очень нужная популяризация выборов", — подчеркнула Ермоленко.

"Хорошие технологии, наполненные хорошим смыслом, которые дали результат ", — добавил Константин Лукин.

Еще одна особенность выборов — большое количество общественных наблюдателей. По словам председателя Общественной палаты Алтайского края Льва Коршунова, корпус наблюдателей справился с возложенной на него задачей. Студенты, представители профсоюзного движения, ветераны боевых действий, пенсионеры совершенно бесплатно следили за соблюдение прав избирателей и законностью процесса весь выборный день и выборную ночь, когда велся подсчет голосов.

Марина Ермоленко рассказала, что в число наблюдателей вошло немало активистов ОНФ, которые признали выборы достаточно чистыми.

Она же отметила еще одну немаловажную тенденцию — люди шли на выборы осознанно.

"Я голосовала в одной из гимназий в центре города в 11 часов, там было очень много народу. Пришлось даже в очереди постоять. Но при этом все была качественно организовано, спокойно, в штатном режиме. И знаете, что я отметила: очередь быстро двигалась — люди брали бюллетень, заходили в кабинку, практически сразу выходили. Это значит, что барнаульцы были подготовлены, знали, за кого пришли голосовать. Имели четкую позицию", — пояснила она.

18 марта проходят самые важные в жизни нашего государства выборы – голосование за президента, сказал глава города Сергей Дугин. Важные выборы прошли в Барнауле качественно.

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Комментарии

23.03.2018 10:30
месный

какие честные? вы чё сдубарухнули?
Вбросы, мухлёж с явкой, принуждение и т.д. - это типа честно? И это только сам процесс. А что было до : не допуск, фабрикация уголовки, создание не легитимных законов, спецподбор кандидатов на массовку.

0  0
23.03.2018 10:34
- гость -

Таких экспертов как этот, гнать надо куда подальше.

0  0
23.03.2018 10:34
- гость -

Лицемеры

0  0
23.03.2018 10:36
- гость -

По всем опросам( кроме провластного ВЦИОМа) лидировал Грудинин,а победилИ Путина) Это ,по вашему,честность и прозрачность????

0  0
23.03.2018 10:36
- гость -

местный тебе не надоело ,! одни и те же сказки выдумывать и самому себе рассказывать .достали уже нытики -сопле жуйи..

0  0
23.03.2018 10:38
Геноцид Эклеров

23.03.2018 10:30
месный

факты, Карл, где факты?
пасть открываешь с обвинениями - изволь аргументировать.
ссылку на ютьюб твоего Повелителя миньонов считаю ничтожной, и не заслуживающей внимания.

0  0
23.03.2018 10:43
- гость -

В честность выборов президента я все же верю меньше, чем в домовых и русалок.

0  0
23.03.2018 10:48
месный

23.03.2018 10:38
Геноцид Эклеров

тоесть ссылка на то где есть факты которые тебя не устраивают для тебя не канает?
оригинальненько,чё. Прям как у физиков - если факты мешают теории то от них надо избавится.

0  0
23.03.2018 10:52
- гость -

Эклерчик,а ты же за Грудинина голосовал? А наезжаешь на местного,который не верит в чистоту выборов) Что то тут не сходится) По ходу,ты малех лукавишь,что ты не путинская вошь)))

0  0
23.03.2018 10:53
- гость -

Если президент России Владимир Путин будет менять конституцию, то реформа не будет касаться президентской власти, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.
По словам Пескова, нет ни малейшего повода не верить или не доверять или думать о том, что Путин намерен приспособить и адаптировать конституцию к "персональной политической воле".
"Единственная вещь, цель, которую он преследует, — это обеспечение растущего благосостояния граждан страны, стабильности и экономического прорыва этой страны", — заявил пресс-секретарь президента.



0  0
23.03.2018 11:00
- гость -

На президентских выборах 2018 года действующего президента России Владимира Путина поддержали на 47% больше россиян, проживающих в странах НАТО, по сравнению с выборами 2012 года.

0  0
23.03.2018 11:01
- гость -

Да уж Песков как ляпнет, как в лужу пу-кнет.

0  0
23.03.2018 11:04
Vanadiy2014

Само голосование было почти честным, разве что явку немножко приписали. Только вот день выборов составляет 1% всей выборной кампании. Остальные 99% - это жульничество, которое делает день голосования ничтожным, хоть утыкай там всё камерами. То самое жульничество, о котором говорит Местный и в которое агрессивно не верит тутошний нетрадиционный.

0  0
23.03.2018 11:10
месный

23.03.2018 10:53
- гость -

"Единственная вещь, цель, которую он преследует, — это обеспечение растущего благосостояния граждан страны"

Тока он забыл озвучить этот весьма короткий спиок этих граждан, ну правда все его и так знают.

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