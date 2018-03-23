Фото: Geometria.ru

Хорошо известная барнаульскому зрителю команда КВН "Первый космонавт" вернулась в КВН и уже в эту субботу сыграет в первом четвертьфинале Лиги "#КВНАЛТАЙ".

Команда была основана 17 февраля 2010 года. Тогда третьекурсники Андрей Канов и Евгений Егоров мечтали участвовать в проекте ТНТ "Убойная лига" и решили для начала поиграть в КВН. Игра их затянула, постепенно к ним стали присоединяться люди из других команд и к концу 2012 года сформировался состав, который так любим барнаульскими зрителями. Именно в этом составе – Евгений Егоров, Андрей Канов, Динара Иманова, Павел Крехтунов, Дмитрий Егоров – "Космонавты" дошли до финала Лиги #КВНАЛТАЙ в 2013 году, а позднее, в 2015-м, стали чемпионами Лиги и представили Алтайский край на международном фестивале команд КВН в Сочи "КиВиН".

Команда "Первый космонавт" принимала участие в фестивале "КиВиН" 5 раз: 4 раза получали "повышенный рейтинг" и 1 раз проходили во второй тур, тогда и прошли в Первую лигу МС КВН и попали "в телевизор". Также команда играла в Межрегиональной лиге "Сибирь" и в Центральной лиге КВН "Азия".

Мы поговорили с Евгением Егоровым, одним из основателей команды, и спросили, почему "Космонавты" решили вернуться в КВН и чем будут удивлять барнаульцев в этом году.

- Скажите, почему решили вернуться в КВН? Игра не отпускает?

- Потому что мы еще не показали свой максимум в КВН и любим эту игру. В этом году мы настроены серьезно – стать чемпионами Лиги #КВНАЛТАЙ, представить край на юбилейном, 30-м, международном фестивале "КиВиН" и пройти в одну из теле-лиг КВН на Первом канале, чтобы в теле-КВН снова играла команда из Алтайского края.

- Не боитесь возвращаться на сцену?

- Боязни нет, желание побеждает. К тому же в прошлом сезоне получилось так, что все как-то были связаны с КВН: кто-то играл, кто-то писал шутки, кто-то смотрел. Значит, пора воссоединиться и снова сыграть вместе.

- Какие шутки нравятся зрителям #КВНАЛТАЙ?

- Близкие каждому, те, в которые зритель верит. Нужно, чтобы зритель видел, что мы показываем "жизнь", а не выдуманные шутки.

- Есть ли секрет успеха от "Космонавтов"?

- Есть! Но мы вам его не расскажем, потому что это секрет, — улыбаясь, говорит Евгений.

- Чем будете удивлять барнаульцев в этом году?

- Приходите на первый четвертьфинал #КВНАЛТАЙ в эту субботу и все увидите сами. Будем ждать!

Первый четвертьфинал официальной лиги "#КВНАЛТАЙ" состоится уже в эту субботу, 24 марта, в 18:00 в ДК "Сибэнергомаш" (пр. Ленина, 147). Также в нем сыграют Сборная НГУ "Ещё раз" (г. Новосибирск), команды КВН "Вот так встреча" (г. Барнаул), "Погналити" (г. Бийск), "Твердятич Пихто" (г. Горно-Алтайск) и "Слуги Народа" (г. Новосибирск).

Билеты можно легко приобрести на сайте: http://barnaul.kassy.ru/event/2649/order/ , во всех кассах города сети Кассы.ру и у распространителей всего за 150 / 200 рублей. Подробности смотрите в группе "#КВНАЛТАЙ" в "ВКонтакте" https://vk.com/kvnaltay .