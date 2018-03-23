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Крупная сделка грядет на российском рынке бытовой техники и электроники — компания "М.Видео" объявила о покупке "Эльдорадо" за 45,5 миллиарда рублей, сообщает "Газета.RU".

Отмечается, что компания созывает общее собрание акционеров, на котором и должны быть одобрены условия покупки компании.

Как заявили в "М.Видео", сумма сделки составит до 45,5 миллиарда рублей. Выкуп акций должен состояться до 28 мая.

"Известия" уточняют, что для реализации сделки компания привлечет кредитные средства на сумму 40 миллиардов рублей, которые, как отмечается, будут выделены банком ВТБ.

Напомним, что сеть магазинов "М.Видео" входит в промышленно-финансовую группу "Самфар", а торговая сеть "Эльдорадо" была основана в 1994 году. Первый магазин "Эльдорадо" заработал в Самаре.