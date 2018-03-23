Пятница, 23 Март, 11:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,84
€ 70,31
475348
10°
Обь
-11см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Компания "М.Видео" покупает "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей

, ИА "Амител"
Для реализации сделки привлекается кредит в размере 40 млрд рублей

Фото: new-retail.ru

Крупная сделка грядет на российском рынке бытовой техники и электроники — компания "М.Видео" объявила о покупке "Эльдорадо" за 45,5 миллиарда рублей, сообщает "Газета.RU".

Отмечается, что компания созывает общее собрание акционеров, на котором и должны быть одобрены условия покупки компании.

Как заявили в "М.Видео", сумма сделки составит до 45,5 миллиарда рублей. Выкуп акций должен состояться до 28 мая.

"Известия" уточняют, что для реализации сделки компания привлечет кредитные средства на сумму 40 миллиардов рублей, которые, как отмечается, будут выделены банком ВТБ.

Напомним, что сеть магазинов "М.Видео" входит в промышленно-финансовую группу "Самфар", а торговая сеть "Эльдорадо" была основана в 1994 году. Первый магазин "Эльдорадо" заработал в Самаре.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

23.03.2018 10:26
- гость -

Здесь сделка более чистая чем у ВТБ и "Магнита".

0  0
23.03.2018 10:42
гость

как можно купить то , что и так уже принадлежит одному бенефициару?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
11:14
Африканская пыль обрушилась на остров Крит 0
11:03
Продукты по карману: барнаульцев зовут на продовольственные ярмарки 0
10:51
Автомобиль Nissan выгорел в результате ночного пожара в Бийске 0
10:40
"Мы не показали максимум": как "Первый космонавт" вернулся в алтайский КВН 0
10:33
Подростки жестоко избили инвалида-семиклассника в Покрове 3
10:22
Компания "М.Видео" покупает "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей 2
10:13
Чистые и прозрачные выборы: эксперты о голосовании за президента в Барнауле 16
10:05
Минфин не получал предложений по повышению НДФЛ 2
09:50
Ямочный ремонт с использованием кирпичей стартовал в Бийске 0
09:34
Новосибирцы пожаловались спасателям на бобров, желающих затопить город 0
09:23
Более 20 человек тушили пожар в жилом доме в Барнауле 1
09:20
Интернет-платформа WWP Capital: выгодный кэшбэк и отличный заработок 0
09:14
Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса за дебош на борту самолета 8
09:09
Пенсионерку сбили насмерть на пешеходном переходе в Барнауле 14
08:57
Горнолыжный курорт могут построить в Приморье 1
08:43
Шестибалльные пробки ждут жителей Барнаула утром 23 марта 0
08:26
СМИ: Евросоюз отзовет своего посла в России из-за "дела Скрипаля" 3
08:18
Где в Барнауле попробовать настоящие морсы и блинчики с доставкой на дом 0
08:04
Второе заседание Общественного совета "Росводоканал" провел в Барнауле 0
07:50
Ежедневник: чем запомнилось 23 марта 0
07:34
Сколько будет стоить барнаульская "двушка" в странах бывшего СССР 10
07:19
Квартиру у леса продают в санаторной зоне Барнаула за 12,9 млн рублей 1
07:14
20 лет она спасала детей, а теперь спасать нужно ее: просьба о помощи 24
07:03
Хотим быть могучими: психолог об избиении девочки-подростка в Барнауле 26
06:48
Мэрия объяснила, почему отложили расширение перекрестка Ленина и Матросова 19
06:32
Фабрика преткновения: снесут ли в Барнауле здание на Гоголя и что построят 4
06:17
Дождь со снегом и +15 градусов: погода преподнесет сюрприз в Алтайском крае 0
06:01
Рекорды барнаульской весны: самые теплые, холодные и засушливые сезоны 0
05:30
Подробности выселения семьи Путиных из дома в поселке Октябрьский 18
04:38
Матвиенко: России для прорывного развития нужны законы на опережение 4
03:32
Госдума начала работу по реализации Послания президента России 1
02:39
Сайт Минобороны атаковали хакеры из Украины, США и Европы 1
01:01
Полезный шоколад с экстрактом женьшеня создали дальневосточные ученые 2
00:14
Ученые из России нашли лекарство от рака в березовой коре 4
23:57
МЧС установит в Волоколамске табло с результатами проб воздуха и советами 6
23:40
Памфилова "дала бы в морду" оскорбившему избирателей наблюдателю 7
23:28
Минобороны рассказало о финалистах конкурса на название нового оружия 1
22:58
Порошенко всех поблагодарил после задержания Савченко 1
22:22
Жителей Алтая предупреждают об ограничении дорожного движения 23 марта 0
22:15
Член WADA пообещал делать все, чтобы Россия не получала новых турниров 0
21:46
Жительница Барнаула: сотрудник банка ударил женщину 6
21:27
Житель Алтая за пять спиленных сосен получил условно и 110 тыс. штрафа 2
21:01
Щетинин: экспорт продовольствия из России превысит импорт через 4 года 2
20:39
МВД исключило возможность автоматического продления водительских прав 2
20:24
Савченко задержали в Верховной раде 4
20:02
"Бенгальский огонек": в центре Барнаула "проехал трамвай, и все закоротило" 3
19:48
Депутат Валуев предложил создать в России экологическую полицию 4
19:22
Витас попал в отдел полиции после стрельбы в подмосковной Барвихе 2
19:08
Коротко о главном: перенос столицы, страсти перевозчиков и отравители собак
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 22 марта
18:46
Следственный комитет занялся историей с отравлением новосибирцев суши 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.