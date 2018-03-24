Fёdor Concert и SIBERIAN MUSIC MACHINE представляют: 29 апреля в Барнауле состоится эксклюзивный концерт группы ZNAKI. В программе прозвучат не только всеми известные поклонникам команды хиты, но и новые песни с альбома "Пазлы". А любители хулиганского сольного проекта Алексея Юзленко "ПОТОМУЧТО" услышат несколько ярких треков проекта.

Концерт пройдет в баре Rock Pub (Союза Республик, 44а), начало в 19:00.

Напомним, что ZNAKI — это российская рок-группа. Она входят в ротацию "Нашего радио". В 2007 году ребатя стали лауреатами "Премии Fuzz" (Приз зрительских симпатий), а в 2008 были номинированы в категории "Дебют" на премии "Чартова Дюжина. Топ-13".

Все подробности о мероприятии в группе концерта.