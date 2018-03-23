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Подростки жестоко избили инвалида-семиклассника в Покрове

, ИА "Амител"
Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего, информация также будет передана детскому омбудсмену

Фото: slon.fr

Правоохранительные органы проводят проверку по факту жестокого избиения инвалида-семиклассника в Покрове. Информация об инциденте также будет передана детскому обмудсмену Анне Кузнецовой, пишет ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области Геннадия Прохорычева.

Ранее областное управление МВД начало проверку случая избиения школьника подростками. Инцидент произошел 20 марта. В результате нападения мальчик получил сотрясения мозга и множественные ушибы. Позднее в сети было опубликовано видео избиения. В ролике видно, как несколько подростков бьют ногами и руками лежащего на снегу ребенка.

"Мы сейчас готовим справку по данному случаю для уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой", — цитирует агентство слова Прохорычева.

Мать пострадавшего ребенка рассказала владимирскому омбудсмену, что дети напали на ее сына из-за неприязни. Она уточнила, что ребенка избивали школьники из нескольких учебных заведений, в том числе воспитанник колледжа. Семиклассник находится на индивидуальном обучении, у него не было проблем с поведением, ребенок никогда не состоял на учете в правоохранительных органах.

"Недопустимо такое жестокое поведение, ребенку причинен вред, возможно, средней тяжести, а это уже грозит его обидчикам уголовным преследованием. Выяснять отношения надо словами, а когда четверо человек избивают одного — это не по-мужски", — заявил Прохорычев.

Управление СК по региону инициировало вопрос о передаче в ведомство материалов доследственной проверки из производства МВД. Следствие предварительно установило, что 20 марта текущего года в Покрове 13-летнего школьника, обучающегося по индивидуальной программе, избили несовершеннолетние. Об инциденте вечером того же дня в полицию сообщила бабушка подростка.

В региональном управлении СК агентству сообщили, что состояния здоровья мальчика некритической — он получил ушибы и сотрясение мозга. "Все под контролем врачей", — цитирует агентство собеседника. В данный момент пострадавший школьник находится в стационаре областной клинической больницы, ему оказывают медицинскую помощь.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.03.2018 10:47
- гость -

Закрывать таких надо!

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23.03.2018 10:59
- гость -

Воспитывать надо, но и наказание никто не отменял. Не всех разговорами воспитаешь, кому-то и встряска нужна, даже в виде лишения свободы. Некоторым и одного месяца в сизо хватит на всю жизнь, кому-то улицу помести с неделю. Но с садизмом подростковым надо что-то делать, хоть и правильно, что это из общества идёт, так что теперь, гладить их по голове?

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23.03.2018 11:08
- гость -

Дети и подростки берут пример со взрослых.

Какие нынче у нас взрослые дяди и тети? Какое поведение демонстрируют дома, на улице, в ТВ, в интернете?

И что тогда требовать от детей?

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