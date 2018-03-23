Фото: последниеновости.рус
Власти Барнаула приглашают жителей краевой столицы на традиционные продовольственные ярмарки выходного дня, которые пройдут 24 марта.
"В продаже будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров по сниженным ценам: яйцо, мясо птицы, свинина и говядина, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар, овощи и другое", — подчеркивают в мэрии.
Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по адресам:
- Железнодорожный район — проспект Красноармейский, 131; проспект Ленина, 71;
- Индустриальный район — улица 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район — площадь Народная;
- Октябрьский район — проспект Ленина, 152;
- Центральный район — проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21.
Телефон для справок: (3852) 37-04-64.
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