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Африканская пыль обрушилась на греческий остров Крит, окрасив небо над ним в оранжево-красный цвет. Из-за этого видимость не превышает несколько сот метров, а люди страдают из-за проблем с дыханием, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Невероятное явление погоды наблюдается на Крите последние несколько часов. Африканская пыль покрыла остров, небо покраснело", — пишет издание cretalive.gr, подчеркивая, что все напоминает пустыню, а в портах море "исчезло" с горизонта.

Уточняется, что на острове установилась удушающая атмосфера, поэтому большинство местных жителей остаются дома. Есть высокий риск для пациентов с респираторными проблемами, добавляет сайт.

Портал пишет, что пульмонологи выпустили предупреждение об опасности пыли для здоровья. Также сообщается, что на Крите ограничена видимость и закрыты лицеи.

Местные жители выходят на улицу в масках или закрывая лицо платками. Кто-то использует противогазы.

Известный греческий метеоролог Манолис Ленкас отметил, что эта пыльная буря из Африки — "очень серьезный случай". По словам ученого, причиной стало высокое давление. Движение воздуха началось с побережья Северной Африки и с запада пришло на остров, в результате теплые воздушные массы принесли с собой пыль.

Ленкас отметил, что приток новых масс воздуха прекратился, поэтому с дня пятницы, 23 марта, проблема будет отступать и ситуация улучшится.

Подчеркивается, что немного африканской пыли попало и в Афины.