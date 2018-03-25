30 ноября молодая московская группа "Таймсквер", во главе с фронтменом Кириллом Бабиевым — четверть финалистом шоу "Голос" — выпустили свой первый полноформатный альбом. Пластинка получила название "Скафандр и бабочка".

"Альбом "Скафандр и бабочка" — это не что иное, как сочетание внутренней темноты и искр надежды. Каждая песня основана на противоречии, конфликте личности с собой — на том, что так или иначе преследует многих из нас всю сознательную жизнь. Вы не найдёте здесь два "одинаковых" характера, или ожидаемые последовательности из рок-боевиков и баллад, а скорее, увидите последовательность человеческих историй, облеченных в современную, эклектичную обертку из электроники, мощных гитарных риффов и экспрессивных вокальных партий. Не удивляйтесь, если вдруг разглядите в одной из этих песен своё отражение", — рассказал автор музыки и лирики Андрей Грязнов.

Весной 2018 года "Таймсквер" отправились в тур в поддержку альбома. Представят свою новую пластинку они и в Барнауле. Ребята выступят в клубе "Питер" (Взлетная, 2е), начало в 19:00.

По мнению музыкальных критиков, "Таймсквер" — одна из немногих по-настоящему профессиональных молодых команд на отечественной рок-сцене, отличающаяся ярким, эклектичным студийным звуком, бескомпромиссными живыми выступлениями и неподражаемым вокалом фронтмэна.

Подробнее о концерты можно узнать из группы мероприятия.