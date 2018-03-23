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Штормовое предупреждение передали синоптики на предстоящие выходные в Алтайском крае — в регионе ожидаются дожди, мокрый снег, сильный ветер и метели.

"В Алтайском крае днем 24 и ночью 25 марта ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы 22-27 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега, в предгорьях сильные осадки, местами гололедные явления, метель, на дорогах сильная гололедица", — информирует региональный Гидрометцентр.

В ночь на субботу температура в Алтайском крае составит -4...+1 градус, днем будет +4...+9 градусов, в предгорных районах до +14 градусов.

В Барнауле в ночь на 24 марта 0...-2 градуса, днем +7...+9 градусов.

В ночь на воскресенье по краю температура за окном составит -2...-7 градусов, днем будет 0...+5 градусов, местами по югу края до +10 градусов.

В Барнауле в ночь на 25 марта -2...-4 градуса, днем в краевой столице +3...+5 градусов.

Что касается начала следующей недели, то 26 марта ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами порывы 25-30 метров в секунду, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, в предгорьях сильные осадки, местами гололедные явления, метель, на дорогах сильная гололедица.