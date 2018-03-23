Фото: kvedomosti.com
Владимир Путин собирается в новый президентский срок развивать отношения со многими мировыми странами, включая США и Европу. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Он добавил, что акцент лидера страны на внутренних делах не приведет к большей изоляции РФ от мира.
"Россия и президент Путин хотят исправить отношения там, где это возможно, развивать и продвигать отношения со многими странами, особенно с нашими партнерами в Европе, с США, и продолжить это развитие покуда готовы наши партнеры", — цитирует агентство слова представителя Кремля.
Песков добавил, что основная цель внешней политики и международных отношений в понимании Путина — это обеспечение комфортной среды для осуществления внутренних задач в стране. Поэтому президенту необходима поддержка дипломатии.
Также пресс-секретарь подчеркнул, что РФ не собирается ввязываться в гонку вооружений и намерена снизить военные расходы. При этом он добавил, что в международных отношениях стали все больше проявляться элементы "холодной войны".
Комментарии
вот это я понимаю: новый президент - новые цели!
а почему старый президент не хотел "обеспечение комфортных условий для решения внутренних задач"?
Опять несет пургу???
"Главным вопросом для России Путин считает внутреннюю повестку — здравоохранение, образование, промышленное производство и развитие инфраструктуры, добавил представитель Кремля." (с)
Точно пургу несет.
Песков не рассказал, почему Владимир Владимирович говорит одно, а делает полностью наоборот?
задолбал с внешней, внутренней займется когда-нибудь?? 17 лет у власти - а толку???
Уже развил отношения. Как отмываться планирует?
23.03.2018 11:55 - гость, делает полностью наоборот потому, что 17 лет эта тактика проходила, зачем что-то менять?