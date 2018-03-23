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Владимир Путин собирается в новый президентский срок развивать отношения со многими мировыми странами, включая США и Европу. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Он добавил, что акцент лидера страны на внутренних делах не приведет к большей изоляции РФ от мира.

"Россия и президент Путин хотят исправить отношения там, где это возможно, развивать и продвигать отношения со многими странами, особенно с нашими партнерами в Европе, с США, и продолжить это развитие покуда готовы наши партнеры", — цитирует агентство слова представителя Кремля.

Песков добавил, что основная цель внешней политики и международных отношений в понимании Путина — это обеспечение комфортной среды для осуществления внутренних задач в стране. Поэтому президенту необходима поддержка дипломатии.

Также пресс-секретарь подчеркнул, что РФ не собирается ввязываться в гонку вооружений и намерена снизить военные расходы. При этом он добавил, что в международных отношениях стали все больше проявляться элементы "холодной войны".