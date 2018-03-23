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Наезд на пожилую женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, допустил водитель "Нивы" в Горно-Алтайске — пенсионерка попала в больницу.

Как сообщили 23 марта в республиканском МВД, авария произошла накануне у дома №26 на улице Проточной.

"81-летний местный житель, управляя автомобилем Лада-212140, допустил наезд на пешехода – горожанку 1938 года рождения, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пожилая женщина с полученной травмой госпитализирована в Республиканскую больницу", — уточняют в правоохранительном ведомстве обстоятельства ЧП.

Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. По факту аварии проводится проверка.