Фото: ru-ru.facebook.com/people/Кирилл-Захаров/

Музыканта, писателя, педагога и автора известной фразы "Барнаул — столица мира" Сергея Орехова проводили в последний путь в краевой столице 22 марта.

О смерти Сергея Михайловича сообщил 21 марта на своей странице в Facebook музыкальный журналист Кирилл Захаров.

"Не стало музыканта, писателя, преподавателя, битломана, человека, много сделавшего для фестиваля "BECAUSE OF THE BEATLES", — Сергея Михайловича Орехова. Сергей Орехов ещё в семидесятых годах прошлого века проявил себя как замечательный гитарист и автор песен, выступая в с барнаульскими группами Леденцы, Отражение, Постскруптум. Сергей Михайлович даже ставил рок- мюзиклы на площадках нашего города, что в те времена было необычно и интересно", — рассказал Захаров.

Также он напомнил, что Сергей Орехов широко известен и своей литературной деятельностью. В частности, в соавторстве с братом в 80-х годах прошлого века им был написан детектив "Барнаул — Столица Мира", сделавший эту фразу крылатой.

Прощание с Сергеем Ореховым прошло накануне, а вечером в актовом зале Алтайского госуниверситета прошел концерт, посвященный его памяти.