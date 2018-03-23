Фото: vipstav.ru
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что рекордные итоги президентских выборов в РФ стали неожиданностью для Владимира Путина. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на RT.
Официальный представитель Кремля напомнил, что результат голосования является историческим, подчеркнув, что президент РФ "несет ношу ответственности этой поддержки".
Песков считает, что избирателей объединило вокруг Путина давление стран Запада. Он подчеркнул, что именно это помогло главе государства собрать такое количество голосов.
"Такое случалось неоднократно в нашей истории. И, конечно, отчасти это происходит и сейчас, поскольку когда ты видишь беспрецедентное давление, когда ты видишь сумасшествие, которое идет от некоторых стран, вы понимаете, что я имею в виду, — люди не могут смириться с этим, они сопротивляются. Во время сопротивления они объединяются вокруг сильного лидера", — цитирует издание слова пресс-секретаря президента.
Издание отмечает, что по итогам обработки 99,94% данных Путин одерживает победу с 76,7% голосов. Явка составила 67,4%.
Комментарии
Опять несет пургу???
Новый Путин затмил предыдущих! Теперь заживём!
Новый Путин как легендарный Илья Муромец : 18 лет
сопли жевална печи лежал, потом внезапно пробудился, встал во весь свой, не побоюсь этого слова, богатырский рост, и давай Расеюшку с колен подымать и супостатов мультиками пугать! Чу, земля дрожит! Это ракета с ядерным движком летит!
Похоже , что перестарались малёхо и вывели нереально высокий прОцент "всенародного " одобрения Путина. Получили и испугались. А теперь типа аналИз делают. оправдываются.
Есть 4 вида лжи:
ложь, наглая ложь, статистика и результаты выборов в РФ
Ну наконец-то у нас новый Путин. Новый-то поди получше старого будет. Теперь заживём.
причины рекордной победы - дык рекордный мухлёж и беспредельное надувалово с принуждением
Песков прав.
Перегнули палочку с голосами за Вовочку. Ну хоть от 146 % отскочили
23.03.2018 12:55
месный
а факты у тебя, пустомеля есть?
Охото коммунизм обратно, что бы такие "умные" обыватели как ты, засунули свои языки и помалкивали. Язык он без костей, вот и несешь чушь. Были бы факты. Обращайся в суд, доказывай...
"президент РФ "несет ношу ответственности этой поддержки".
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Несёт пургу однозначно.
Про сплочение вокруг сильного лидера вообще песня... какого лидера? Вошьдя!
"Обращайся в суд, доказывай..."
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Вот не надо тут в жопу посылать
23.03.2018 13:09
- гость -
фактов дофига - на сайт ололёши зайди много там чего есть по этому поводу.
а про суд - ну блин насмешил, я чуть кофе на себя не пролил....
23.03.2018 13:20
месный
Эникейщик, как считаешь, если бы Навальный участвовал в этих выборах, то он бы победил или был бы на уровне Собчак??
ВВП для признания законом хватило бы и 52%. Но этого не достаточно для нужного уровня легитимности. Да и Лукашенко с Назарбаевым засмеют. Мандат от 2/3 населения с голосами под 80%, с прикормленными силовиками, с подконтрольными СМИ и парламентом, с 6-летним запасом времени можно позволить себе практически всё.
А "сплочение вокруг лидера" - наименьший фактор такого процента. Просто не знают всяких сурайкиных, другие играют в поддавки, типа спецом позорящегося ВВЖ, третьих не подпустили. Вот электорат и мямлит "ну а за кого, не за этих же".
Запускаешь в соц. Сети правильные хештеги типа а кто если не Путин, крым наш, и т.д. и 76% приматов твои.
так все просто, против Путина остальные кандидаты были клоуны - не из кого выбирать
23.03.2018 13:26
- гость -
если бы то, что есть на его сайте показали по телевизору и написали в сми то возможно только этого бы хватило, чтобы он победил.
"Ай, дурак..."
Такое ощущение, что он на пару с Медведевым, живет себе за высоким забором и нечего дальше него не видит. Ему голоса накинули в два раза, а он грудь колесом, вот видите, народ против запада как объединился!
Похоже,в поддержку Пу...здесь только пурга Пескова))))Лизуны амиковские,вы где?????
если бы то, что есть на его сайте показали по телевизору и написали в сми то возможно только этого бы хватило, чтобы он победил.
В фильме "Даун Хаус" есть замечательные кадры. Про сказочного выпущенного из больницы. Прям с тебя снимали.
23.03.2018 13:56
- гость -
если ты считаешь всё наше население страны глупее тебя, ну как ты пишешь даун хаусоми - то ты очень заблуждаешся