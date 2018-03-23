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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что рекордные итоги президентских выборов в РФ стали неожиданностью для Владимира Путина. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на RT.

Официальный представитель Кремля напомнил, что результат голосования является историческим, подчеркнув, что президент РФ "несет ношу ответственности этой поддержки".

Песков считает, что избирателей объединило вокруг Путина давление стран Запада. Он подчеркнул, что именно это помогло главе государства собрать такое количество голосов.

"Такое случалось неоднократно в нашей истории. И, конечно, отчасти это происходит и сейчас, поскольку когда ты видишь беспрецедентное давление, когда ты видишь сумасшествие, которое идет от некоторых стран, вы понимаете, что я имею в виду, — люди не могут смириться с этим, они сопротивляются. Во время сопротивления они объединяются вокруг сильного лидера", — цитирует издание слова пресс-секретаря президента.

Издание отмечает, что по итогам обработки 99,94% данных Путин одерживает победу с 76,7% голосов. Явка составила 67,4%.