Пятница, 23 Март, 14:21

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,84
€ 70,31
470257
7°
Обь
-11см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Песков объяснил причину рекордной победы Путина на выборах

, ИА "Амител"
Путин одержал победу с более чем 76% голосов

Фото: vipstav.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что рекордные итоги президентских выборов в РФ стали неожиданностью для Владимира Путина. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на RT.

Официальный представитель Кремля напомнил, что результат голосования является историческим, подчеркнув, что президент РФ "несет ношу ответственности этой поддержки".

Песков считает, что избирателей объединило вокруг Путина давление стран Запада. Он подчеркнул, что именно это помогло главе государства собрать такое количество голосов.

"Такое случалось неоднократно в нашей истории. И, конечно, отчасти это происходит и сейчас, поскольку когда ты видишь беспрецедентное давление, когда ты видишь сумасшествие, которое идет от некоторых стран, вы понимаете, что я имею в виду, — люди не могут смириться с этим, они сопротивляются. Во время сопротивления они объединяются вокруг сильного лидера", — цитирует издание слова пресс-секретаря президента.

Издание отмечает, что по итогам обработки 99,94% данных Путин одерживает победу с 76,7% голосов. Явка составила 67,4%.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

23.03.2018 12:27
- гость -

Опять несет пургу???

0  0
23.03.2018 12:29
- гость -

Новый Путин затмил предыдущих! Теперь заживём!

0  0
23.03.2018 12:31
- гость -

Новый Путин как легендарный Илья Муромец : 18 лет сопли жевал на печи лежал, потом внезапно пробудился, встал во весь свой, не побоюсь этого слова, богатырский рост, и давай Расеюшку с колен подымать и супостатов мультиками пугать! Чу, земля дрожит! Это ракета с ядерным движком летит!

0  0
23.03.2018 12:32
- гость -

Похоже , что перестарались малёхо и вывели нереально высокий прОцент "всенародного " одобрения Путина. Получили и испугались. А теперь типа аналИз делают. оправдываются.

0  0
23.03.2018 12:42
Иsтина

Есть 4 вида лжи:
ложь, наглая ложь, статистика и результаты выборов в РФ

0  0
23.03.2018 12:48
- гость -

Ну наконец-то у нас новый Путин. Новый-то поди получше старого будет. Теперь заживём.

0  0
23.03.2018 12:55
месный

причины рекордной победы - дык рекордный мухлёж и беспредельное надувалово с принуждением

0  0
23.03.2018 13:04
Гость

Песков прав.

0  0
23.03.2018 13:06
- гость -

Перегнули палочку с голосами за Вовочку. Ну хоть от 146 % отскочили

0  0
23.03.2018 13:09
- гость -

23.03.2018 12:55
месный
а факты у тебя, пустомеля есть?
Охото коммунизм обратно, что бы такие "умные" обыватели как ты, засунули свои языки и помалкивали. Язык он без костей, вот и несешь чушь. Были бы факты. Обращайся в суд, доказывай...

0  0
23.03.2018 13:13
Павсекакий

"президент РФ "несет ношу ответственности этой поддержки".
------
Несёт пургу однозначно.
Про сплочение вокруг сильного лидера вообще песня... какого лидера? Вошьдя!

0  0
23.03.2018 13:14
- гость -

"Обращайся в суд, доказывай..."
-----
Вот не надо тут в жопу посылать

0  0
23.03.2018 13:20
месный

23.03.2018 13:09
- гость -

фактов дофига - на сайт ололёши зайди много там чего есть по этому поводу.

а про суд - ну блин насмешил, я чуть кофе на себя не пролил....

0  0
23.03.2018 13:26
- гость -

23.03.2018 13:20
месный

Эникейщик, как считаешь, если бы Навальный участвовал в этих выборах, то он бы победил или был бы на уровне Собчак??

0  0
23.03.2018 13:33
Vanadiy2014

ВВП для признания законом хватило бы и 52%. Но этого не достаточно для нужного уровня легитимности. Да и Лукашенко с Назарбаевым засмеют. Мандат от 2/3 населения с голосами под 80%, с прикормленными силовиками, с подконтрольными СМИ и парламентом, с 6-летним запасом времени можно позволить себе практически всё.
А "сплочение вокруг лидера" - наименьший фактор такого процента. Просто не знают всяких сурайкиных, другие играют в поддавки, типа спецом позорящегося ВВЖ, третьих не подпустили. Вот электорат и мямлит "ну а за кого, не за этих же".

0  0
23.03.2018 13:35
- гость -

Запускаешь в соц. Сети правильные хештеги типа а кто если не Путин, крым наш, и т.д. и 76% приматов твои.

0  0
23.03.2018 13:43
- гость -

так все просто, против Путина остальные кандидаты были клоуны - не из кого выбирать

0  0
23.03.2018 13:45
месный

23.03.2018 13:26
- гость -

если бы то, что есть на его сайте показали по телевизору и написали в сми то возможно только этого бы хватило, чтобы он победил.

0  0
23.03.2018 13:46
Трутень

"Ай, дурак..."
Такое ощущение, что он на пару с Медведевым, живет себе за высоким забором и нечего дальше него не видит. Ему голоса накинули в два раза, а он грудь колесом, вот видите, народ против запада как объединился!

0  0
23.03.2018 13:47
- гость -

Похоже,в поддержку Пу...здесь только пурга Пескова))))Лизуны амиковские,вы где?????

0  0
23.03.2018 13:56
- гость -

если бы то, что есть на его сайте показали по телевизору и написали в сми то возможно только этого бы хватило, чтобы он победил.



В фильме "Даун Хаус" есть замечательные кадры. Про сказочного выпущенного из больницы. Прям с тебя снимали.

0  1
23.03.2018 14:16
месный

23.03.2018 13:56
- гость -

если ты считаешь всё наше население страны глупее тебя, ну как ты пишешь даун хаусоми - то ты очень заблуждаешся

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
14:21
Готовим лодки: барнаульцы сообщают о подтоплении домов в частном секторе 0
14:12
Индексация пенсий: кому и насколько поднимут выплату с 1 апреля 2018 года 0
14:06
Трое екатеринбуржцев водрузили триколор на готовящейся к сносу телебашне 0
13:51
Требование властей Барнаула к вывескам для бизнесменов сочли незаконным 0
13:40
Стрелявший по полицейским водитель Hummer задержан в Петербурге 0
13:32
Как в Венеции: барнаульцы делятся фото с огромными лужами в городе 1
13:21
Двое мужчин пострадали в перевернувшемся ВАЗе на Чуйском тракте 0
13:15
Forbes опубликовал топ-10 миллиардеров с наибольшими доходами 1
13:02
Перевозчики закрыли треть маршрутов на Алтае за 10 лет из-за интернета 11
12:48
Барнаульская полиция ищет мошенника, торговавшего поддельными шубами 14
12:31
Следком занялся историей выселения барнаульской семьи Путиных из дома 2
12:23
Песков объяснил причину рекордной победы Путина на выборах 22
12:12
Передается ли туберкулез по наследству и можно ли им заразиться в автобусе 4
12:02
Пожилая женщина попала в больницу после наезда "Нивы" в Горно-Алтайске 2
11:51
Ушел из жизни автор крылатой фразы "Барнаул — столица мира" Сергей Орехов 3
11:40
Без управляющих компаний: что такое прямые договоры и как их заключать 0
11:34
Песков рассказал о планах Путина во внешней политике 11
11:21
Дождь, снег, метели и похолодание: жителей Алтая ждут штормовые выходные 0
11:14
Африканская пыль обрушилась на остров Крит 0
11:03
Продукты по карману: барнаульцев зовут на продовольственные ярмарки 0
10:51
Автомобиль Nissan выгорел в результате ночного пожара в Бийске 1
10:40
"Мы не показали максимум": как "Первый космонавт" вернулся в алтайский КВН 0
10:33
Подростки жестоко избили инвалида-семиклассника в Покрове 13
10:22
Компания "М.Видео" покупает "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей 4
10:13
Чистые и прозрачные выборы: эксперты о голосовании за президента в Барнауле 34
10:05
Минфин не получал предложений по повышению НДФЛ 3
09:50
Ямочный ремонт с использованием кирпичей стартовал в Бийске 1
09:34
Новосибирцы пожаловались спасателям на бобров, желающих затопить город 2
09:23
Более 20 человек тушили пожар в жилом доме в Барнауле 2
09:20
Интернет-платформа WWP Capital: выгодный кэшбэк и отличный заработок 0
09:14
Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса за дебош на борту самолета 13
09:09
Пенсионерку сбили насмерть на пешеходном переходе в Барнауле 24
08:57
Горнолыжный курорт могут построить в Приморье 1
08:43
Шестибалльные пробки ждут жителей Барнаула утром 23 марта 0
08:26
СМИ: Евросоюз отзовет своего посла в России из-за "дела Скрипаля" 5
08:18
Где в Барнауле попробовать настоящие морсы и блинчики с доставкой на дом 0
08:04
Второе заседание Общественного совета "Росводоканал" провел в Барнауле 0
07:50
Ежедневник: чем запомнилось 23 марта 0
07:34
Сколько будет стоить барнаульская "двушка" в странах бывшего СССР 10
07:19
Квартиру у леса продают в санаторной зоне Барнаула за 12,9 млн рублей 1
07:14
20 лет она спасала детей, а теперь спасать нужно ее: просьба о помощи 41
07:03
Хотим быть могучими: психолог об избиении девочки-подростка в Барнауле 39
06:48
Мэрия объяснила, почему отложили расширение перекрестка Ленина и Матросова 23
06:32
Фабрика преткновения: снесут ли в Барнауле здание на Гоголя и что построят 7
06:17
Дождь со снегом и +15 градусов: погода преподнесет сюрприз в Алтайском крае 0
06:01
Рекорды барнаульской весны: самые теплые, холодные и засушливые сезоны 0
05:30
Подробности выселения семьи Путиных из дома в поселке Октябрьский 35
04:38
Матвиенко: России для прорывного развития нужны законы на опережение 4
03:32
Госдума начала работу по реализации Послания президента России 1
02:39
Сайт Минобороны атаковали хакеры из Украины, США и Европы 1
01:01
Полезный шоколад с экстрактом женьшеня создали дальневосточные ученые 2
00:14
Ученые из России нашли лекарство от рака в березовой коре 5

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.