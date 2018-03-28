С наступлением весны перед автолюбителями встает ответственная задача – выбор летних шин для своего автомобиля. Применение зимней резины летом, как и летней зимой, небезопасно. Разобраться в тонкостях выбора летних шин поможет водителям автомаркет "Гараж".
Наиболее важными потребительскими характеристиками летних шин являются:
- Эффективность сцепления с дорожным покрытием (разгон и торможение) зависит от состава резины, ширины профиля, рисунка протектора и структуры силового каркаса.
- Курсовая устойчивость зависит от ширины профиля, рисунка протектора и от состава резиновой смеси. Шумность зависит от рисунка протектора и от состава резиновой смеси.
- Комфортность (жесткость) зависит от высоты профиля шины, состава резиновой смеси и структуры силового каркаса шины.
- Управляемость зависит от ширины профиля, рисунка протектора и от состава резины. Износоустойчивость зависит от рисунка протектора и от состава резиновой смеси.
- Противодействие аквапланированию зависит от ширины профиля, рисунка протектора и от состава резиновой смеси.
- Скоростной режим зависит от рисунка протектора и состава резиновой смеси.
Автомаркет "Гараж" дарит покупателям комплекта летних шин MICHELIN бесплатный шиномонтаж. Этим приятным бонусом можно воспользоваться как сразу, так и в любое удобное для вас время.
Специальная расширенная гарантия дает возможность отремонтировать или заменить повреждённую шину MICHELIN абсолютно бесплатно в течение 12 месяцев со дня покупки. Каждая шина может быть заменена по гарантийному случаю не более одного раза, количество ремонтов не ограничено.
В автомаркете "Гараж" представлен широкий выбор шин и дисков известных мировых производителей, автомасел, аккумуляторов, запчастей и автоаксессуаров.
Современная сервисная зона и комплексные услуги автосервисов "Гараж" позволяют оперативно и качественно обслуживать каждый автомобиль. Услуги автосервиса включают ремонт двигателей и КПП, замену масла, ремонт ходовой части и тормозной системы, ремонт рулевого управления, геометрию колес, шиномонтаж и правку дисков, автомойку.
Автомаркет "Гараж"
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Количество подарков ограничено. Акция действует в г. Барнауле, г. Красноярске, г. Новокузнецке.