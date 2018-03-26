В России, как и во всем мире, денежные знаки менялись в зависимости от эпохи. В разное время использовались различные материалы и формы клише. Некоторые монеты, например, времен Петра I, и те, которые сохранились до наших дней, — и металлические, и банкноты — представляют для коллекционеров немалую ценность. Необычные памятные находки археологов уникальны и являются желанным объектом нумизматов.

Конечно, стоимость таких монет значительно превышает заявленный номинал. Купить монеты СССР и другие более ранние экземпляры мечтают многие ценители старины. Интересны им и уже более современные монеты. На протяжении последних нескольких десятилетий Банком России в обиход были введены современные экземпляры монет, средняя цена на которые составляет тысячи российских рублей. В большинстве своем сегодня они рассредоточены в частных коллекциях. Но иногда по-настоящему ценный экземпляр можно найти и в собственном кошельке.

Как определить ценность

С каждым годом увеличивается стоимость экземпляров, выпущенных в эпоху СССР, юбилейных и очень редких денежных знаков современной страны, в том числе и банкнот. Многие из них можно увидеть в каталоге (альбоме) интернет-магазина монет. На цену влияют разные параметры, в частности, год выпуска, тираж, состояние на текущий период. Кстати, в нумизматике нет срока годности. Наиболее редко встречающиеся экземпляры даже при наличии незначительных дефектов могут обойтись настоящему ценителю во много раз больше, чем составляет их рыночная стоимость.

Современные монеты, имеющие ценность

К действительно редким, выпущенным в последние годы, монетам относятся несколько.

- Пять рублей 1999 года (Санкт-Петербургский монетный двор – далее СПМД). Было выпущено несколько десятков тысяч таких экземпляров. Для огромного государства это небольшой тираж. В свободном обороте было замечено всего две такие монеты. Последнюю из них продали за 150 тысяч рублей.

- Пять копеек 1999 года (СПМД). Изображение монеты впервые можно было увидеть по интернету в 2013 году. Сегодня известно только об одном подлиннике. Стартовая цена при продаже – 200 тысяч рублей.

- 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля 2001 года (Московский монетный двор). Сегодня диапазон их стоимости колеблется от 70 до 150 тысяч рублей. Ни одна из них в обиходе не была замечена. Среди специалистов в данной области бытует мнение, что их выпустили с целью продажи коллекционерам.

- Один, два, пять рублей 2003 года (СПМД). На сегодняшний день их можно продать от 20 тысяч рублей. Некоторые из них коллекционеры покупают более чем за 25 тысяч рублей. Самой дешевой из всех считается пятирублевка этого года выпуска.

- 10 копеек 2001 года (СПМД). Купить ее можно в интернет-магазине за десять тысяч рублей.

Естественно, это далеко не все деньги, которые ценятся не только людьми, интересующимися нумизматикой, но и обычными гражданами, желающими заработать на их продаже. Более подробная информация о ценных монетах размещена на сайте клуба "Нумизмат".

Индивидуальный предприниматель Мандра Богдан Михайлович, ОГРН 309504726100042