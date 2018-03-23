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Барнаульские полицейские устанавливают личность мошенника, которого подозревают в продаже шуб из искусственного меха под видом натуральных. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Согласно предварительным данным, пожилая горожанка во дворе дома увидела мужчину, который с автомобиля продавал шубы. Злоумышленник рассказал, что из-за сложившихся обстоятельств ему приходится так сильно снижать цену за товар, поскольку ему срочно нужны деньги. Он предложил пенсионерке купить норковую шубу за 25 тысяч рублей. Пожилая женщина привела злоумышленника в квартиру, где отдала ему 50 тысяч рублей за две шубы, а также 1 тысячу рублей за бензин, поскольку мужчина довез ее до дома.

После того, как гость покинул квартиру, в гости к пенсионерке пришла внучка, которая, увидев шубы, заявила, что мех искусственный. Потерпевшая поняла, что ее обманул мошенник, и обратилась в полицию.

В сообщении отмечается, что в совершении преступления подозревается и разыскивается мужчина, которому на вид около 45-50 лет. Он может передвигаться на синей машине.