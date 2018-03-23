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Барнаульская полиция ищет мошенника, торговавшего поддельными шубами

, ИА "Амител"
Мужчина продал шубы из искусственного меха под видом натуральных за 50 тысяч рублей

Фото: 22.мвд.рф

Барнаульские полицейские устанавливают личность мошенника, которого подозревают в продаже шуб из искусственного меха под видом натуральных. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Согласно предварительным данным, пожилая горожанка во дворе дома увидела мужчину, который с автомобиля продавал шубы. Злоумышленник рассказал, что из-за сложившихся обстоятельств ему приходится так сильно снижать цену за товар, поскольку ему срочно нужны деньги. Он предложил пенсионерке купить норковую шубу за 25 тысяч рублей. Пожилая женщина привела злоумышленника в квартиру, где отдала ему 50 тысяч рублей за две шубы, а также 1 тысячу рублей за бензин, поскольку мужчина довез ее до дома.

После того, как гость покинул квартиру, в гости к пенсионерке пришла внучка, которая, увидев шубы, заявила, что мех искусственный. Потерпевшая поняла, что ее обманул мошенник, и обратилась в полицию.

В сообщении отмечается, что в совершении преступления подозревается и разыскивается мужчина, которому на вид около 45-50 лет. Он может передвигаться на синей машине.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.03.2018 12:55
Митенька ржевский

Молодец мужик.
Хватит убивать животных ради меха!

0  0
23.03.2018 12:55
Блонди

Дайте лекарство от жадности, и побольше, побольше)))))

0  0
23.03.2018 12:56
Митенька ржевский

Мне на вид 45-50 лет и я могу передвигаться на синей машине.
Но бабку наячил не я.

0  0
23.03.2018 13:03
- гость -

что-то дорого взял за бензин

0  0
23.03.2018 13:13
Митенька ржевский

Редакция, а что слышно про массовые кражи в садоводстве "Энергетик" в Первомайском районе? Вы обещали об этом написать... мусора ищут или по традиции приостановили поиск преступников? Напомню, преступление было классифицировано как "особо тяжкое"...

0  0
23.03.2018 13:14
- гость -

Видел я его у общежитий политеха и медана пер. Некрасова , Чкалова... неделю примерно назад к девкам приставал с этими шубами.

0  0
23.03.2018 13:22
- гость -

почему нет фоторобота?

0  0
23.03.2018 13:27
Митенька ржевский


23.03.2018 13:22
- гость -

почему нет фоторобота?
****
Вам что, примет мало? 45-50 лет, может передвигаться... если бы больше было примет, нешта мусора бы сами его не нашли?
А теперь потерпевшие получат письмо такого содержиния: "Уголовное дело приостановлено ввиду невозможности установления личности преступника..." - вот так мусора и работают....

0  0
23.03.2018 13:31
- гость -

Не русский лет 35, машина седан марку не разглядел , но цвет помню точно черный, был один в руках было две шубы. Если провести опрос общежитий меда и полУтеха на Некрасова его должны вспомнить.Вел себя достаточно открыто можно даже сказать шумно, подходил к студенткам идущим с занятий.

0  0
23.03.2018 13:39
- гость -

неужели камер нет ни у кого по пути следования автомобиля?
номер узнают, и найдут

0  0
23.03.2018 13:42
- гость -

А что ,народ у нас настолько туп,что не может отличить искусственный мех от натурального????

0  0
23.03.2018 13:59
Митенька ржевский

Кстати, если его и найдут (в чём я дико сомневаюсь, зная нашу ленивую мусорню), ничего не докажут. Где-то есть доказательства, что он обещал покупателям натуральные шубы? Нет. А на нет и суда нет.

0  0
23.03.2018 14:04
- гость -

Идет целенаправленная атака на пожилых людей, имеющих пенсионные накопления. Все возможные виды преступлений под разными предлогами. Почему уголовный розыск не проводит целенаправленных мероприятий. Есть много пенсионеров армии и силовых структур, иных организаций, которые могут оказать помощь под контролем оперативных работников. Эти хлопцы должны хорошо ловиться "на живца"

0  0
23.03.2018 14:10
Митенька ржевский

Кстати сказать, за хорошую, хоть и ненатурального меха, шубу, 25 косарей- нормальная цена. За такие деньги даже пуховика приличного не купишь... так что пусть радуются. Хорошие шубы по хорошей цене. На лето- само то!

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