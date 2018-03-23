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Следственный комитет начал проверку данных о возможном применении недозволенных методов при выселении барнаульской семьи из дома в поселку Октябрьский.

Портал Amic.ru ранее сообщал, что эта история произошла 21 марта, когда сотрудники банка пришли в дом, где проживает семья горожанки Елены Путиной.

При этом в социальных сетях сообщалось, что во время этого визита якобы было повреждено имущество граждан, а также применена физическая сила.

Отмечалось и то, что на месте присутствовали сотрудники полиции.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки. В ходе проверки следствию предстоит установить все обстоятельства, изложенные в сообщениях социальных сетей и дать правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов", — отмечают в СКР.