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Автомобиль ВАЗ-210740 перевернулся на 935 километре Чуйского тракта в Кош-Агачском районе Республики Алтай — в результате инцидента пострадали двое 35-летних мужчин.

Как сообщили в МВД по региону, авария произошла 22 марта около 14:30.

"35-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-210740, двигаясь со стороны с. Ташанта в направлении села Кош-Агач, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП в медицинское учреждение с полученными травмами госпитализированы водитель и пассажир автомобиля – 35-летний житель Кош-Агачского района", — уточняют в полиции.

Отмечается, что водитель управлял машиной с признаками опьянения. В больнице у него взят анализ крови на наличие алкоголя.

По факту аварии возбуждено административное расследование.