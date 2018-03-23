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Перевозчики пассажиров в Алтайском крае за последние десять лет сократили 28% всех маршрутов из-за усилившейся роли и конкуренции интернета и специальных приложений. Об этом заявил заместитель министра краевого Минстройтранса Дмитрий Коровин 22 марта, в четверг, на конференции в сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом за 2017 год.

Так, для сравнения, в прошлом году барнаульский автовокзал перевез 1,5 миллиона пассажиров. При этом в 2008 году через вокзал перевезли 2 миллиона 157 тысяч человек. Однако активно работают другие виды перевозок: железнодорожный, авиатранспорт. Всего за прошлый год в Алтайском крае было перевезено 17 миллионов человек.

"Только за последние 10 лет на территории Алтайского края добавилось 287 тысяч автомобилей. Автомобилизация оттягивает пассажиров на личный транспорт. Не нужно забывать о влиянии интернета, развития многофункциональных центров. Сегодня нет необходимости передвигаться за продуктами питания, одеждой, получения документов. Все это влияет на пассажира, их становится меньше. Мешают нашей работе интернет -агрегаторы BlaBlaCar, "Попутчики", "Поехали". На государственном уровне эти вопросы не решены. Те, кто занимается перевозками легально, ему сегодня тяжелее всех", — сообщил Дмитрий Коровин.

Только барнаульский автовокзал отменил за последние 5 лет 25% своих направлений. По словам представителя ведомства, работать перевозчикам становится не так просто. Несмотря на снижение количества пассажиров, перевозчики не перекладывают свои убытки на клинтов и цена за билеты в последние годы практически не выросла.

Как ранее писал Amic.ru, пригородные маршруты могут исчезнуть в Алтайском крае с 1 июля 2018 года, когда на всех работающих автобусах должен быть установлен тахограф. Это измерительный прибор, основной функцией которого является учет времени, проведенного водителем за рулем. Устанавливаются тахографы на грузовые автомобили. Закон 2018 года также требует установки прибора в кабину пассажирского автобуса. Один такой аппарат стоит около 50 тысяч рублей и перевозчики могут не пережить законодательные изменения и покинуть рынок.