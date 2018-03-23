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Перевозчики закрыли треть маршрутов на Алтае за 10 лет из-за интернета

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
За последние годы в крае появилось дополнительно 287 тысяч автомобилей

Фото: iphoto.md

Перевозчики пассажиров в Алтайском крае за последние десять лет сократили 28% всех маршрутов из-за усилившейся роли и конкуренции интернета и специальных приложений. Об этом заявил заместитель министра краевого Минстройтранса Дмитрий Коровин 22 марта, в четверг, на конференции в сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом за 2017 год.

Так, для сравнения, в прошлом году барнаульский автовокзал перевез 1,5 миллиона пассажиров. При этом в 2008 году через вокзал перевезли 2 миллиона 157 тысяч человек. Однако активно работают другие виды перевозок: железнодорожный, авиатранспорт. Всего за прошлый год в Алтайском крае было перевезено 17 миллионов человек.

"Только за последние 10 лет на территории Алтайского края добавилось 287 тысяч автомобилей. Автомобилизация оттягивает пассажиров на личный транспорт. Не нужно забывать о влиянии интернета, развития многофункциональных центров. Сегодня нет необходимости передвигаться за продуктами питания, одеждой, получения документов. Все это влияет на пассажира, их становится меньше. Мешают нашей работе интернет -агрегаторы BlaBlaCar, "Попутчики", "Поехали". На государственном уровне эти вопросы не решены. Те, кто занимается перевозками легально, ему сегодня тяжелее всех", — сообщил Дмитрий Коровин.

Только барнаульский автовокзал отменил за последние 5 лет 25% своих направлений. По словам представителя ведомства, работать перевозчикам становится не так просто. Несмотря на снижение количества пассажиров, перевозчики не перекладывают свои убытки на клинтов и цена за билеты в последние годы практически не выросла.

Как ранее писал Amic.ru, пригородные маршруты могут исчезнуть в Алтайском крае с 1 июля 2018 года, когда на всех работающих автобусах должен быть установлен тахограф. Это измерительный прибор, основной функцией которого является учет времени, проведенного водителем за рулем. Устанавливаются тахографы на грузовые автомобили. Закон 2018 года также требует установки прибора в кабину пассажирского автобуса. Один такой аппарат стоит около 50 тысяч рублей и перевозчики могут не пережить законодательные изменения и покинуть рынок.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

23.03.2018 13:04
- гость -

Ценник конский за средневековые условия

0  0
23.03.2018 13:18
- гость -

Не будучи экономистом посчитаю арифметику. В автобусе едет в 10 раз больше пассажиров чем в авто. Расход топлива в 4 раза. Цена автобуса тоже в 4 раза.Водитель один и там, и там. Ну никак не получается что затраты на перевозку в автобусе на одного пассажира в 1,5-2 раза выше, чем в авто. Почему же билет дороже? Может быть чем обвинять других лучше свои аппетиты умерить?

0  0
23.03.2018 13:20
- гость -

Наивные люди . Бензин как в америке, автобус хотят как в америке, а цену как в Барнауле? Выбрали президента, у которого патриатизм выше экономики, терпите

0  0
23.03.2018 13:23
- гость -

Медосмотры, страховки, налоги, свои слесари, сотрудники автовокзала, дворники, мойшики автобусов, кассиры, бухгалтеры и многое другое... Народ, Вы правда не видите этих оасходов?

0  0
23.03.2018 13:27
Санёк

23.03.2018 13:23
- гость -/////////
Я не вижу комфорта в автобусах, летом должен быть работающий кондиционер, а такой есть хоть в одном автобусе?

0  0
23.03.2018 13:38
- гость -

23.03.2018 13:23

Все правильно говорите, видим расходы, надо их сокращать)

0  0
23.03.2018 13:47
вжух

Ну да, нашли крайнего - интернет. При чем тут интернет, я вот ни разу в жизни не ездил с частниками по интернету, и не поеду.
Доходы людей падают, налоги, поборы и затраты на содержание автобусов растут - вот и ответ.

0  0
23.03.2018 13:51
- гость -


- гость -
Медосмотры, страховки, налоги, свои слесари, сотрудники автовокзала, дворники, мойшики автобусов, кассиры, бухгалтеры и многое другое... Народ, Вы правда не видите этих оасходов?

Ну вы прям, наговорили! Половину из этих расходов выполняют сами водители, да и ладно, если бы им за это доплачивали, а то ведь нет. На ремонте простоит- копейки получит, вот и ремонтируют их по-быстрому из чего придется, лишь бы не стоять.

0  0
23.03.2018 13:53
- гость -

Нужно запретить этот интернет! И у правительства головняков поменьше станет и автобусники крылья у автобусов расправят. Тем более, что и старый и новый президенты им не пользуются!

0  0
23.03.2018 14:02
- гость -

очень странный подход.
сейчас посмотрел стоимость билетов до населенного пункта в который ездим всей семьей (4 человека) несколько раз в год. на моей, неплохо жрущей бензин машине, затраты на поездку в одну сторону составят 1700 рублей. на автобусе же за такую же поездку я заплачу 3800. думаю выбор очевиден.

0  0
23.03.2018 14:04
- гость -

Автомобилей стало больше и население за 15 лет стало в крае меньше на 300 тысяч.

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