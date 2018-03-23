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Forbes составил рейтинг десятки миллиардеров с наибольшими доходами. Об этом пишет "Коммерсант".

Возглавил список бизнесмен Кирилл Шамалов. Издание оценило его доход в 2,3 миллиарда долларов. Основную часть дохода составили дивиденды и продажа акций "Сибура".

На втором месте оказался Алексей Мордашев (1,56 миллиарда долларов). Источником его доходов являются дивиденды и продажа акций "Северстали", дивиденды Nordgold. Замыкает тройку лидеров Владимир Лисин с 1,23 миллиарда долларов, полученных в виде дивидендов НЛМК.

В топ-10 также попали Сулейман Керимов ($980 млн), Михаил Прохоров ($870 млн), Дмитрий Рыболовлев ($860 млн), Олег Дерипаска ($760 млн), Виктор Рашников ($760 млн), Вагит Алекперов ($750 млн) и Алишер Усманов ($660 млн).