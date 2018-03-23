Фото: vk.com/barneos22

Весна пришла в Барнаул и вместе с ней горожане начали делиться фотографиями больших луж в социальных сетях.

Так, в паблике Barnaul 22 появились фото, сделанные в новом жилмассиве. "Весна на проспекте Энергетиков", — гласит подпись к снимкам.

Некоторые комментаторы отмечают, что здешний пейзаж напоминает Венецию. Другие горожане советуют местным жителям не переживать и подождать, когда этот микрорайон благоустроят.

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