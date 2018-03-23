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Полицейские задержали в Санкт-Петербурег водителя Hummer, который на текущей неделе открыл стрельбу по стражам порядка. Об этом пишет RT, ссылаясь на представителя МВД РФ Ирину Волк.

Отмечается, что мужчина был задержан в пятницу, 23 марта, в квартире дома №5 по улице Полярников. 56-летний мужчина скрывался от правоохранителей у своей знакомой.

Волк добавила, что задержание прошло без происшествий.

Сам инцидент произошел в ночь на вторник, 20 марта, в Приморском районе города. Полицейские в рамках профилактической операции остановили машину.

Когда они потребовали от водителя открыть багажник для осмотра, мужчина несколько раз выстрелил в сторону стражей порядка из травматического пистолета.