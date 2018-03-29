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Жительница Барнаула вернула сына, которого не видела два года

, ИА "Амител", Кристина Десяткова
Елена Макарова больше двух лет не видела собственного сына

Фото из личного архива Елены Макаровой

Жительнице Барнаула Елене Макаровой вернули сына, которого бывший муж прятал от нее более двух лет. Эту историю Amic.ru рассказывал весной 2017 года. Напомним, после развода с мужем Елена уехала в Барнаул вместе с маленьким сынишкой и здесь снова вышла замуж. Отношения в семье были дружные, и мальчик по своему решению начал называть нового мужа мамы папой. Это не понравилось бывшему супругу. Третьего декабря 2015 года он нанял сотрудников ЧОП и силой увез ребенка из детского сада Барнаула в город Димитровград Ульяновской области.

Два долгих года

Елена не видела сына больше двух лет. Отец прятал мальчика, скрываясь с ним в разных регионах России. 

Мать не могла ни позвонить малышу, ни встретиться с ним все это время. А между тем закон был на стороне молодой женщины: у нее на руках было постановление суда о немедленной передаче ребенка матери. Но наше законодательство рассматривало ее проблемы как гражданско-правовые отношения. Отец не был лишен родительских прав, а потому его поступок не расценивался как "похищение ребенка". Бывшего мужа и мальчика искали только судебные приставы.

Как в кино

30 января 2018 года в одну из поликлиник Димитровграда на прием к врачу пришел мужчина с ребенком. Дальше все произошло, как в кино. Бдительная медсестра поликлиники узнала отца и мальчика, которых разыскивали судебные приставы. Оказалось, объявление девушка раньше видела в СМИ.

Медработник вызвала отряд полиции. История была громкой: местные СМИ писали, что приехали пять машин ДПС, заблокировали улицу. В итоге правоохранителям удалось забрать мальчика. 

Елена рассказывает, что суд состоялся в этот же день. Судья решил в тот день поместить шестилетнего мальчика в социальное учреждение "Радуга".

"Когда мне позвонили, я купила билет на первый же самолет и уже 31 января была там. И сразу же оттуда мы вылетели обратно в Барнаул", — вспоминает Елена.

Встреча после разлуки

"Сначала было, конечно, тяжело. Артур был раздражительный, негативно настроен, колючий. Не называл меня мамой. Он говорил: "она". Первое время очень боялся темноты, не мог находиться в комнате один. Но сейчас он постепенно пришел в себя. Вспомнил свою комнату, игрушки", — делится молодая женщина.

В Барнауле Артура ждал еще один сюрприз — маленький братик Артем, которому сейчас всего несколько месяцев. 

"Сейчас уже всё встало на свои места. Сын сразу же начал общаться с моим мужем. Папой его, как раньше, не зовет, обращается к нему по имени. Но проводит с ним очень много времени. Ходит в автосервис, на аттракционы, гуляет. Очень полюбил малыша. Как только приходит домой, с порога заявляет: "А Тема спит?". Хочет с ним играть", - говорит Елена.

По словам женщины, несмотря на свой маленький возраст, Артур очень хорошо знает, что такое "экспертиза", "суд", "съемное жилье". К тому же у мальчика появились проблемы с речью.

"Сейчас водим его к логопеду. Он не произносит многие звуки, хотя раньше проблем с этим у него не было. Осенью пойдем в школу, нужно исправлять это. Очевидно, что ребенка все это время настраивали против меня. Он меня недавно спросил, почему я его все это время не искала. Я, конечно, объяснила ему, что искала и очень по нему скучала", — рассказывает Елена.

Чем все закончится

Суд запретил биологическому отцу общаться с мальчиком до принятия решения по лишению родительских прав. По словам Елены, в прошлом году в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 330 УК (самоуправство). Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Сейчас социальные органы время от времени звонят Елене и интересуются, как у них дела. Однако семью это не пугает. Главное, что сейчас они вместе и счастливы.

"Это была очень тяжелая и длинная история. Хорошо, что все закончилось счастливо и мой сын теперь со мной", — говорит Елена.

Напомним, еще одна жительница Барнаула пытается вернуть себе сына, которого увез бывший муж. При этом на руках у женщины также имеется постановление суда о том, что ребенок должен жить с матерью. Бывший муж увез сына в Рубцовск и не позволяет бывшей жене встретиться с ребенком, передать ему подарки. "Я не знаю, как говорит мой сын, я даже не знаю, говорит ли он и помнит ли еще меня", — плачет молодая мама.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

29.03.2018 07:35
- гость -

нет у отцов прав на собственного ребёнка в этой стране. От слова "СОВСЕМ" ...

0  0
29.03.2018 07:51
- гость -

нормально расходитесь и никто страдать не будет, а то сначало любовь, а потом ненависть, людьми оставайтесь, раз уж жить вместе не возможно

0  0
29.03.2018 08:03
Регина

До чего опустились мужчины, воровать ребенка у матери для того чтобы сделать больно бывшей супруге, ФУ! Тут все видно, малыш счастлив с мамой! Искренне желаю маме больше не разлучаться с сыночком!!!

0  0
29.03.2018 08:17
Filin

В деревню Дмитровград самолеты летают? Хорошо все то, что хорошо заканчивается...

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