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Муниципалитетам Алтайского края рекомендовано подготовить специальные площадки к чемпионату мира по футболу в России для массовых просмотров матчей национальной сборной. С таким предложением обратилась начальник спорта и молодежной политики Алтайского края Елена Лебедева 23 марта, в пятницу, в рамках итоговой коллегии ведомства за 2017 год.

"Нас впереди ждет чемпионат мира по футболу. Алтайский край стал первым регионом России, который заключил соглашение о подготовки волонтеров из города, который не принимает матчи чемпионата. На территории края будут организованы зоны для публичного просмотра матчей. Просим в наших населенных пунктах найти возможность совместно с предпринимателями организовать площадку для активных болельщиков в Алтайском крае", — обратилась она.

Отметим, что крупнейшая фан-зона во время чемпионата по футболу будет организована в Барнауле на базе парка спорта Алексея Смертина. Весь месяц там будет работать специальный центр для барнаульских любителей игры №1 в мире. Также предполагается трансляция матчей сборной России на групповом этапе на большом экране, а также финального поединка.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.