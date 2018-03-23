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Предупреждение в адрес администрации Барнаула выдало краевое управление Федеральной антимонопольной службы по вопросу ограничения формы и площади вывесок для предпринимателей города.

Как сообщили в УФАС, накануне данная тема была поднята в ходе личного приема руководителя управления Степана Поспелова. Пришедший на встречу в главой УФАС архитектор одной из городских организаций задал вопрос об обоснованности установления администрацией Барнаула ограничений по площади вывески не более 1 квадратного метра с учетом обязательного согласования с властями проекта размещения иных информационных конструкций.

Ранее вопрос о правомерности введения нового порядка размещения и содержания информационных конструкций и вывесок на территории Барнаула поднимал "Алтайский союз предпринимателей".

В это контексте Степан Поспелов накануне заявил, что федеральным законодательством не предусмотрены ограничения по форме и площади вывесок, поскольку они не являются рекламой, а лишь содержат информацию о предприятии.

"Таким образом, в действиях администрации города Барнаула выявлены признаки нарушения ст. 15 Федерального закона "О защите конкуренции", запрещающей органам власти издавать акты, ведущие к ограничению конкуренции путём необоснованного препятствования осуществлению деятельности", — добавляют в УФАС.

Администрации краевой столицы выдано предупреждение о необходимости приведения Порядка размещения и содержания информационных конструкций на территории Барнаула в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Дата исполнения предупреждения — до 5 мая.