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Трое жителей Екатеринбурга залезли на недостроенную телебашню, которая находится в центре столицы Среднего Урала. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Нину Пелевину.

Ранее городской метрополитен сообщил, что вносит коррективы в движение поездов в субботу, 24 марта, из-за сноса недостроенной башни. Портал E1.ru пишет, что забравшиеся на башню горожане требуют провести референдум в Екатеринбурге по поводу ее сноса.

По словам представителя УГМК, имел место факт незаконного проникновения группы граждан на объект и нападения на охрану. В последствие восемь человек были задержаны и переданы правоохранителям. Трое нарушителей находятся на башне. На месте работают представители компании, полиции и МЧС. Агентство уточняет, что организация является одним из учредителей акционерного общества, которое после сноса башни собирается построить на ее месте ледовую арену.

Пелевина отметила, что представители частной охранной организации, которая охраняет объект, квалифицирует произошедшее как мелкое хулиганство. Сейчас они оформляют соответствующие документы для передачи в полицию. Подчеркивается, что с начала текущего месяца охрана телебашни пресекла около 40 попыток проникновения на объект.

Представитель ГУ МЧС по Свердловской области рассказала агентству, что к башне были вызваны спасатели. Сейчас они осуществляют там дежурство.

Строительство телебашни в городе высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. В 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено.

Подчеркивается, что жители города не согласны с решением о сносе башни. Они направили главе РФ Владимиру Путину петицию против ее сноса. В тексте документа говорится, что телебашня сопоставима по высоте и другим техническим параметрам с самыми известными телебашнями мира, она вторая по высоте в России после Останкинской. Авторы документа подчеркивают, что башня "стала легендой" Екатеринбурга.