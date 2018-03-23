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Готовим лодки: барнаульцы сообщают о подтоплении в частном секторе

, ИА "Амител"
Горожане в соцсетях утверждают, что вода подошла к домам на улице Юрина и Красный текстильщик

Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцы сообщают о подтоплении домов в частном секторе Барнаула днем в пятницу, 23 марта.

"Топит дома в районе Юрина, 62 и ул. Красный текстильщик...Снег тает быстро...Завтра до +13 и дожди, готовим лодки", — отмечает автор заметки.

Портал Amic.ru обратился в пресс-центр городской администрации за разъяснением текущей ситуации в этом районе. Представитель городских властей рассказала редакции, что в настоящий момент на место для обследования русла реки выехали специалисты администрации Железнодорожного района.

Напомним, что на этой неделе первый "звоночек" паводка уже раздался в краевой столице, когда в районе Власихи начало подтапливать улицу Зеленую.

Ранее по линии ГУ МЧС по Алтайскому краю также проходила информация о том, что высокие положительные температуры, ожидающиеся в ближайшие дни, будут способствовать разливу малых рек.

Отметим и то, что паводок-2018 на Алтае формируется в специфических условиях — зима была малоснежной. Однако риски вероятных проблем с быстрым уходом талых вод на сей раз создает сильно промерзшая почва.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

23.03.2018 14:46
- гость -

Предупреждение подтоплений в паводок начинается с самых простых домашних дел – сбросить снег с крыши дома, отбросить его на метр от стен дома и других построек, расчистить естественные стоки воды с участка, их знает каждый хозяин. Очевидно, что самым сложным образом будут переживать паводок те, кто встречал его, лежа на диване. (c)

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23.03.2018 14:52
Митенька ржевский


23.03.2018 14:46
- гость -
***
Цитирование нашего неподражаемого- дело богоугодное, однако, речь идёт о той воде, что пришла на участки людей снаружи- с нечищнных улиц, с загаженной мусором реки...

0  0
23.03.2018 14:56
- гость -


23.03.2018 14:52
Митенька ржевский
ну ты же, полупокер, ее и загадил..

0  0
23.03.2018 15:12
Vanadiy2014

Что-то мне расхотелось свой дом.

0  0
23.03.2018 15:38
Митенька ржевский


23.03.2018 14:56
- гость -
***
Как жаль, что некоторые пинципы 90-х утеряны. Тогда люди дорожили своими зубами, тщательно выбирая выражения и утверждения. А нынче всякий педик без стеснения и на равных, как он думает, позволяет себе неумные обвинения.... куда катится этот мир...

0  0
23.03.2018 15:42
- гость -

Зачем люди строили дома во Власихе по улице Зелёной, где на спутниковой карте видно, что там русло какой-то речушки, впадающей через несколько сотен метров в реку Власиху. Там двухквартирники стоят, наверное, с советских времён и люди знают проблемы, зачем остальные там стали строить?

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23.03.2018 15:58
Filin

...с загаженной мусором реки..... А кто гадит в реку? Чужие дяди приходят и гадят, аднака. А потом вода им с грязной реки

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23.03.2018 16:04
Гонец из Пензы

граждане, с неба уж сколько воды выпало и продолжает.
у меня всё почищено, но земля и стоки промёрзли и вода не уходит.

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