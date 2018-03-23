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Барнаульцы сообщают о подтоплении домов в частном секторе Барнаула днем в пятницу, 23 марта.

"Топит дома в районе Юрина, 62 и ул. Красный текстильщик...Снег тает быстро...Завтра до +13 и дожди, готовим лодки", — отмечает автор заметки.

Портал Amic.ru обратился в пресс-центр городской администрации за разъяснением текущей ситуации в этом районе. Представитель городских властей рассказала редакции, что в настоящий момент на место для обследования русла реки выехали специалисты администрации Железнодорожного района.

Напомним, что на этой неделе первый "звоночек" паводка уже раздался в краевой столице, когда в районе Власихи начало подтапливать улицу Зеленую.

Ранее по линии ГУ МЧС по Алтайскому краю также проходила информация о том, что высокие положительные температуры, ожидающиеся в ближайшие дни, будут способствовать разливу малых рек.

Отметим и то, что паводок-2018 на Алтае формируется в специфических условиях — зима была малоснежной. Однако риски вероятных проблем с быстрым уходом талых вод на сей раз создает сильно промерзшая почва.