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Первую в России открытую опытную зону 5G запустили в инновационном центре "Сколково". Об этом пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу "Ростелекома",

Подчеркивается, что в разработке сети принимали участие компании "Ростелеком", Nokia и фонд "Сколково".

В "Ростелекоме" отметили, что опытная зона "позволит показать новейшие технологий перспективного стандарта для развития сетей связи 5G/IMT2020 для использования в разных отраслях экономики".

Председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов добавил, что 5G-сеть поможет продемонстрировать новые возможности технологий связи.

В качестве перспективных для сети областей он назвал промышленный интернет, беспилотный транспорт, видеоаналитику и не только. В данный момент готовятся "пилоты" по картографии для сельского хозяйства, по охране крупных строительных площадок с использованием беспилотников, а также решений для медиаиндустрии.

В заключение издание пишет, что "Ростелеком" намерен протестировать возможности использования радиочастот в диапазоне 3400–3800 МГц.