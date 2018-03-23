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Народный артист России Федор Добронравов перенес инсульт. Об этом пишет Life со ссылкой на СМИ.

Напомним, ранее появилась информация о госпитализации 56-летнего актера. Его агент Ирина Сойкина 19 марта заявляла, что с артистом "уже ничего страшного".

Издание отмечает, что Добронравову стало плохо 17 марта. У него нарушилась речь и онемела часть тела с одной стороны. Актеру вызвали скорую, прибывшие медики решили госпитализировать Добронравова.

По данным издания, артисту уже провели операцию. В данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.