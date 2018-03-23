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Дожди в Барнауле, которые уже несколько дней идут не прекращаясь, спровоцировали затопление нескольких дорог. Об этом пишут пользователи в социальных сетях. Ливневые канализации традиционно не справляются с таким большим объемом воды. Вода на некоторых участках стоит по самую верхнюю часть колес.

Так на перекрестке улицы Попова и Павловского тракта, отремонтированного в прошлом году, затруднено движение. Из-за образовавшейся лужи, пешеходы не могут перейти на другую сторону, а автомобили с трудом проезжают данный участок. Это приводит к пробкам в данной части Барнаула.

Отметим, что весенний паводок в краевой столицы уже официально начался. На Юрина уже Пивоварка начала выходить из берегов и подобралась вплотную к домам.

Как сообщает региональный Минстройтранс, ФКУ Упрдор "Алтай" реализует мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного и безопасного проезда по автомобильным дорогам федерального значения в период прохождения весеннего паводка.

Повышенное внимание уделяется мостам через постоянные водотоки. В Тальменском районе в русле реки Чумыш выполнили взрывные работы на площади 5 тыс. кв. м. При толщине 48-65 см объем взорванного льда составил 3 тыс. кубометров.

Дорожники убирают снег с земляного полотна, расчищают быстротоки, лотки и водоотводные каналы и открывают водопропускные трубы. Заготовлен аварийный запас каменных материалов для защиты от разрушений дорог и искусственных сооружений.