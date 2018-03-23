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Дожди в Барнауле, которые уже несколько дней идут не прекращаясь, спровоцировали затопление нескольких дорог. Об этом пишут пользователи в социальных сетях. Ливневые канализации традиционно не справляются с таким большим объемом воды. Вода на некоторых участках стоит по самую верхнюю часть колес.
Так на перекрестке улицы Попова и Павловского тракта, отремонтированного в прошлом году, затруднено движение. Из-за образовавшейся лужи, пешеходы не могут перейти на другую сторону, а автомобили с трудом проезжают данный участок. Это приводит к пробкам в данной части Барнаула.
Отметим, что весенний паводок в краевой столицы уже официально начался. На Юрина уже Пивоварка начала выходить из берегов и подобралась вплотную к домам.
Как сообщает региональный Минстройтранс, ФКУ Упрдор "Алтай" реализует мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного и безопасного проезда по автомобильным дорогам федерального значения в период прохождения весеннего паводка.
Повышенное внимание уделяется мостам через постоянные водотоки. В Тальменском районе в русле реки Чумыш выполнили взрывные работы на площади 5 тыс. кв. м. При толщине 48-65 см объем взорванного льда составил 3 тыс. кубометров.
Дорожники убирают снег с земляного полотна, расчищают быстротоки, лотки и водоотводные каналы и открывают водопропускные трубы. Заготовлен аварийный запас каменных материалов для защиты от разрушений дорог и искусственных сооружений.
Комментарии
Дороги надо правильно строить и не будет того , что есть.
Власти же отчитались, что готовы к паводку!
23.03.2018 15:06
- гость -
Они на Горе живут, туда никакой паводок не дойдёт.
Чтобы дороги правильно строить-воровать не надо. Причём от сельсовета до президента. Но безнаказанность дело такое...