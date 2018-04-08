Ежедневник: чем запомнилось 8 апреля

8 апреля — день, насыщенным историческими и праздничными событиями.
"Христос воскрес!", – говорят друг другу сегодня все православные христиане. Именно в этой день воскрес Иисус. В 2018 года праздник Воскресения Христова, или Пасха, выпал на 8 апреля. В ночь с субботы на воскресение проходит Пасхальная служба. С это дня начинается разговление после длительного Великого поста. Стол украшают крашенными яйцами, куличами и пасхой
8 апреля свой день рождения празднует российская анимация. Первый отечественный мультфильм "Прекрасная Люканида" был показан в 1912 году. Любопытно, что эта история про несчастную любовь из жизни насекомых — кукольная анимация. В те времена это был прорыв, потому картинка казалась очень натуральной.
Кроме аниматоров, свой профессиональный праздник в этот день отмечают служащие или служившие в войсках противовоздушной обороны (ПВО) и сотрудники военных комиссариатов России.
А еще сегодня День цыган, чему, несомненно, радуется все многомилионное цыганское сообщество. Первое упоминание о цыганах датировано 1501 годом, когда цыганский вожак Василь получил охранную грамоту от литовского князя Александра Казимировича.
В 1766 году в это день была запатентована первая в мире пожарная лестница. Произошло это в Америке. Лестница была высотой чуть менее 10 метров. Сегодня самой длинной лестницей считается пожарный автоподъемник марки F88HLA высотой 88 метров.Из военного. В 1920 году была учреждена высшая награда в Красной Армии – Почетное революционное оружие. Это персонифицированная почетная награда для особо отличившихся военнослужащих, которая вручается за их воинские подвиги и заслуги. А в 1944 году началась Крымская стратегическая наступательная операция Красной Армии.
И еще вспомним 1918 год. Тогда, после Февральской революции 1917 года, российский исторический триколор был заменен красным флагом.
В этот день родились:
1336 — среднеазиатский государственный деятель, полководец Тамерлан
1764 — русский государственный и военный деятель, предприниматель Николай Резанов
1859 — немецкий философ, основатель феноменологии Эдмунд Гуссерль
1892 — американская звезда немого кино Мэри Пикфорд
1912 — норвежская фигуристка, олимпийская чемпионка, а позже американская актриса Соня Хени
1938 — ганский дипломат, 7-й генеральный секретарь ООН (1997-2006), Нобелевский лауреат Кофи Аннан
1958 — советский и российский гитарист, композитор, Заслуженный артист России Виктор Зинчук
1964 — советский актер театра и кино Никита Михайловский
1983 — Анастасия Ермакова российская спортсменка (синхронное плавание), четырёхкратная олимпийская чемпионка Анастасия Ермакова
В этот день умерли:
1492 — итальянский государственный деятель Лоренцо Медичи (Великолепный)
1835 — немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель, дипломат Вильгельм фон Гумбольдт
1973 — испанский художник Пабло Пикассо
1975 — советский геолог, геофизик, писатель Олег Куваев
1984 — советский физик, Нобелевский лауреат Петр Капица
1988 — советский актер театра и кино, артист эстрады Борис Владимиров
2008 — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР Надежда Румянцева
2012 — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР Анатолий Равикович
2013 — английский политик и общественный деятель, премьер-министр Великобритании (1979-1990) Маргарет Тэтчер
2017 — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко
По материалам calend.ru
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