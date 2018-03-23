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Свыше 150 черных дельфинов (или гринд) выбросились на берег залива Хэмелин в Австралии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на портал News.com.ua.

Туши животных нашли утром в пятницу, 23 марта, в нескольких километрах от города Огаста. В министерстве рыболовства отметили, что несколько дельфинов до сих пор остались в живых.

Власти предупредили местных жителей, что мертвые гринды приведут к большому скоплению акул рядом с берегом.

Агентство пишет, что местные жители собираются помочь оставшимся в живых животным вернуться в воду и ожидают прилива. Один из представителей природоохранной службы Западной Австаралии подчеркнул, что животным можно будет оказать помощь, если у них останутся силы, а также если это позволит погода.