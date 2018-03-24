Субботу можно начать с познавательной лекции "Демидовское производство на Алтае в 1730-е годы" (0+). Пройдет она в музее "Мир камня" (Ползунова, 39), а начнется в 14:00. Слушатели узнают о производстве Колыванской меди и решении Демидова строить второй металлургический завод, о легендарной взятке знаменитому придворному фавориту Бирону, неуловимом алтайском серебре и о том, почему в 1736 году снова было признано бесперспективным Змеиногорское месторождение. В качестве лектора приглашен известный историк-краевед и научный консультант Вадим Бородаев.

В театре драмы в 18:30 состоится трагикомическое представление по творчеству Александра Вампилова "Провинциальные анекдоты" (16+), над которой работал режиссер Антон Свит.

В концертном зале "Сибирь" в 19:00 на сцену выйдут Лев Шапиро, Владимир Кислов, Александр Рухадзе, Константин Божко и другие артисты. Музыканты примут участие в концерте "Еще раз о любви" (6+), премьера программы которого прошла 8 марта.

Тем, кто не любит романтичные песни, мы советуем побывать на концерте другого местного музыканта — Вячеслава Сысоева. Мероприятие пройдет в "Доме актера на Алтае" (Льва Толстого, 30) и начнется в 19:00 (14+).

Напомним, что Вячеслав Сысоев — актёр театра драмы и фронтмен группы "Календула". Недавно музыкант выпустил сольный альбом, где предпочтение было отдано электронной музыке, преимущественно, трип-хопу.

В воскресенье в 10:00 барнаульцев ждут на курсах по актерскому (12+). Пройдут они в КДМ (Юрина, 204в). Как поясняют организаторы, мастер-класс направлен на достижение естественного и раскованного состояния на сценической площадке, развитие образного мышления и художественного виденья, умение взаимодействовать с партнером, чувствовать, видеть и понимать. Набор ведется в две группы: 12-17 лет и от 18. Записаться можно по телефону: +7( 996) 303-53-75.

Вечером можно сходить на исторический мюзикл "Ползунов" (12+), в основу сюжета которого легла история жизни великого русского изобретателя. Показ пройдет в театре музкомедии, начало в 17:00. Либо посмотреть спектакль "Собачье сердце" (12+) в драму. Это история о том, как светило науки и добрейший профессор Филипп Филиппович Преображенский проводит невероятный эксперимент. Начало в 17:30.

Детей можно в субботу сводить на спектакль "Теремок" (5+) в театр кукол "Сказка". В воскресенье здесь покажут "Волшебник Изумрудного города" (5+). В музкомедии 25 марта пройдет спектакль "Как стать отважным" (0+). В МТА в выходные покажут музыкальное фэнтези "Принцесса волшебного леса" (6+).