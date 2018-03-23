Фото: mortgagesolutions.co.uk

Жительницу Алтайского края задержали с посылкой, в которой находились запрещенные в России анаболические стероиды — по данным правоохранителей, препараты предназначались для внука женщины.

Как сообщает "Алтайская правда", сотрудники линейного отдела полиции задержали женщину в одном из почтовых отделений Горняка в тот момент, когда она получала посылку из Белоруссии.

Внутри правоохранители обнаружили стеклянные емкости с анаболическими стероидами в объеме 70 миллилитров. Данные препараты имеют в составе запрещенное в России сильнодействующее вещество.

Также было установлено, что незаконную посылку женщина получила по просьбе проживающего в Барнауле 23-летнего внука. Возбуждено уголовное дело.