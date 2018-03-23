Депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин назвал журналистов "слугами" и посоветовал им вести себя скромнее, сообщает "Говорит Москва".
"Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью. Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать", — сказал Сибагатуллин в интервью казанскому изданию "Реальное время".
В октябре прошлого года депутат назвал "шпингалетом" гаишника, дерзнувшего остановить его авто. Народный избранник посетовал, что при прежнем начальнике ГИБДД в Татарстане такой наглости по отношению к своей персоне не видел.
Ранее несколько десятков российских СМИ объявили бойкот депутатам Государственной Думы. Причиной стали публичные обвинения трех журналисток в сексуальных домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Особенно СМИ возмутило решение думской комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении парламентария.
Комментарии
Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать
Да ну? Маразматик уже себя забыл?
Правильно сказал. Холоп должен знать свой шесток.
Н-да... Опять "самадуравиновата". Прямо государственная политика.
Дядя забылся чей он слуга и на чьи деньги ест, спит итд.
какие они все мерзкие - эти депутатишки
Много господ развелось в стране, депутаты, судьишки, прокуроришки, хозяйчики и т.д.
Бардак. При СССР в каждом регионе был лишь один господин - первый секретарь обкома партии, а остальные были "товарищи", и укоротить хамство любого чиновника можно было обычному человеку при желании.
Вот он барин и господин ... Прямым текстом сказал. В Европе бы в шею выгнали после таких слов из Парламента. У нас все нормально. Остальные депутаты одобрительно промолчали. Власть не обратила внимание на такие слова. Ситуация щасипврчет задуматься, а не прав ли актер Серебряков???
Холоп народа Фатих Сибагатуллин. Напоминаю. Последних господ утопили. 100 лет назад. У берегов Крыма.
В Европе бы в шею выгнали после таких слов из Парламента.. У нас все нормально. Власть не обратила внимание на такие слова. Ситуация щасипврчет задуматься, а не прав ли актер Серебряков???
Что Серебряков прав - согласны все думающие люди, не согласен только генка эклеров, но он к числу думающих не относится.
Дядя забылся
Нет сынок, это путинская Россия.
23.03.2018 15:56
- гость -
и каким же вы местом думаете когда соглашаетесь с Серебряковым ?
любопытно
проголосили за холопство - вот они - ваши господа.
Сколько здесь тридварасов!
23.03.2018 15:56
- гость -
и каким же вы местом думаете когда соглашаетесь с Серебряковым ?
любопытно
Умные люди всегда думают головой, а такие как вы выбирают путина пожизненным президентом и рукоплещут бузовой, ибо голова не ваше сильное место, ваше все - это желудок и гениталиии.
23.03.2018 16:12
- гость -
Сколько здесь тридварасов!
Геннадий Эклеров, залогинься!