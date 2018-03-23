Депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин назвал журналистов "слугами" и посоветовал им вести себя скромнее, сообщает "Говорит Москва".

"Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью. Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать", — сказал Сибагатуллин в интервью казанскому изданию "Реальное время".

В октябре прошлого года депутат назвал "шпингалетом" гаишника, дерзнувшего остановить его авто. Народный избранник посетовал, что при прежнем начальнике ГИБДД в Татарстане такой наглости по отношению к своей персоне не видел.

Ранее несколько десятков российских СМИ объявили бойкот депутатам Государственной Думы. Причиной стали публичные обвинения трех журналисток в сексуальных домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Особенно СМИ возмутило решение думской комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении парламентария.