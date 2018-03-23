Пятница, 23 Март, 16:17

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,84
€ 70,31
475160
4°
Обь
-11см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Депутат Сибигатуллин назвал журналистов "слугами"

, ИА "Амител"
"Пока женщина не захочет - мужик не будет приставать", - сказал Сибагатуллин

Фото: sokolov9686.livejournal.com

Депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин назвал журналистов "слугами" и посоветовал им вести себя скромнее, сообщает "Говорит Москва".

"Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью. Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать", — сказал Сибагатуллин в интервью казанскому изданию "Реальное время".   

В октябре прошлого года депутат назвал "шпингалетом" гаишника, дерзнувшего остановить его авто. Народный избранник посетовал, что при прежнем начальнике ГИБДД в Татарстане такой наглости по отношению к своей персоне не видел.

Ранее несколько десятков российских СМИ объявили бойкот депутатам Государственной Думы. Причиной стали публичные обвинения трех журналисток в сексуальных домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Особенно СМИ возмутило решение думской комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении парламентария.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

23.03.2018 15:28
- гость -

Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать

Да ну? Маразматик уже себя забыл?

0  0
23.03.2018 15:35
- гость -

Правильно сказал. Холоп должен знать свой шесток.

0  0
23.03.2018 15:38
- гость -

Н-да... Опять "самадуравиновата". Прямо государственная политика.

0  0
23.03.2018 15:39
- гость -

Дядя забылся чей он слуга и на чьи деньги ест, спит итд.

0  0
23.03.2018 15:43
- гость -

какие они все мерзкие - эти депутатишки

0  0
23.03.2018 15:44
- гость -

Много господ развелось в стране, депутаты, судьишки, прокуроришки, хозяйчики и т.д.
Бардак. При СССР в каждом регионе был лишь один господин - первый секретарь обкома партии, а остальные были "товарищи", и укоротить хамство любого чиновника можно было обычному человеку при желании.

0  0
23.03.2018 15:47
- гость -

Вот он барин и господин ... Прямым текстом сказал. В Европе бы в шею выгнали после таких слов из Парламента. У нас все нормально. Остальные депутаты одобрительно промолчали. Власть не обратила внимание на такие слова. Ситуация щасипврчет задуматься, а не прав ли актер Серебряков???

0  0
23.03.2018 15:51
Кот.Без сапог.

Холоп народа Фатих Сибагатуллин. Напоминаю. Последних господ утопили. 100 лет назад. У берегов Крыма.

0  0
23.03.2018 15:56
- гость -

В Европе бы в шею выгнали после таких слов из Парламента.. У нас все нормально. Власть не обратила внимание на такие слова. Ситуация щасипврчет задуматься, а не прав ли актер Серебряков???

Что Серебряков прав - согласны все думающие люди, не согласен только генка эклеров, но он к числу думающих не относится.

0  0
23.03.2018 16:03
- гость -

Дядя забылся

Нет сынок, это путинская Россия.

0  0
23.03.2018 16:05
- гость -

23.03.2018 15:56
- гость -
и каким же вы местом думаете когда соглашаетесь с Серебряковым ?
любопытно

0  0
23.03.2018 16:09
Гонец из Пензы

проголосили за холопство - вот они - ваши господа.

0  0
23.03.2018 16:12
- гость -

Сколько здесь тридварасов!

0  0
23.03.2018 16:14
- гость -


23.03.2018 15:56
- гость -
и каким же вы местом думаете когда соглашаетесь с Серебряковым ?
любопытно

Умные люди всегда думают головой, а такие как вы выбирают путина пожизненным президентом и рукоплещут бузовой, ибо голова не ваше сильное место, ваше все - это желудок и гениталиии.

0  0
23.03.2018 16:15
- гость -

23.03.2018 16:12
- гость -
Сколько здесь тридварасов!

Геннадий Эклеров, залогинься!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
16:11
Госдума приняла закон об оплате жилищно-коммунальных услуг без посредников 0
16:02
Число погибших из-за ДТП в Алтайском крае в 2017 году снизить не удалось 0
15:56
Улица Попова в Барнауле встала в пробке из-за затопления участка дороги 1
15:42
Работы по расчистке ливневок активизировали в Барнауле 1
15:35
Депутаты горсовета Рубцовска не приняли ежегодный отчет главы города 0
15:24
Депутат Сибигатуллин назвал журналистов "слугами" 15
15:11
Бабушку на Алтае поймали на контрабанде анаболиков для внука 3
15:01
Стали известны подробности госпитализации Добронравова 0
15:00
Банк "Левобережный" включен в топ-100 надежных банков по версии Forbes 0
14:53
Барнаул под водой: дожди в марте спровоцировали затопление дорог города 4
14:40
Сеть 5G впервые заработала в российском Сколково 0
14:33
Алтайским муниципалитетам рекомендовали создать фан-зоны к ЧМ по футболу 0
14:21
Готовим лодки: барнаульцы сообщают о подтоплении в частном секторе 8
14:12
Индексация пенсий: кому и насколько поднимут выплату с 1 апреля 2018 года 0
14:06
Трое екатеринбуржцев водрузили триколор на готовящейся к сносу телебашне 0
13:51
Требование властей Барнаула к вывескам для бизнесменов сочли незаконным 2
13:40
Стрелявший по полицейским водитель Hummer задержан в Петербурге 0
13:32
Как в Венеции: барнаульцы делятся фото с огромными лужами в городе 3
13:21
Двое мужчин пострадали в перевернувшемся ВАЗе на Чуйском тракте 0
13:15
Forbes опубликовал топ-10 миллиардеров с наибольшими доходами 3
13:02
Перевозчики закрыли треть маршрутов на Алтае за 10 лет из-за интернета 15
12:48
Барнаульская полиция ищет мошенника, торговавшего поддельными шубами 23
12:31
Следком занялся историей выселения барнаульской семьи Путиных из дома 3
12:23
Песков объяснил причину рекордной победы Путина на выборах 27
12:12
Передается ли туберкулез по наследству и можно ли им заразиться в автобусе 4
12:02
Пожилая женщина попала в больницу после наезда "Нивы" в Горно-Алтайске 2
11:51
Ушел из жизни автор крылатой фразы "Барнаул — столица мира" Сергей Орехов 4
11:40
Без управляющих компаний: что такое прямые договоры и как их заключать 0
11:34
Песков рассказал о планах Путина во внешней политике 12
11:21
Дождь, снег, метели и похолодание: жителей Алтая ждут штормовые выходные 0
11:14
Африканская пыль обрушилась на остров Крит 0
11:03
Продукты по карману: барнаульцев зовут на продовольственные ярмарки 0
10:51
Автомобиль Nissan выгорел в результате ночного пожара в Бийске 1
10:40
"Мы не показали максимум": как "Первый космонавт" вернулся в алтайский КВН 0
10:33
Подростки жестоко избили инвалида-семиклассника в Покрове 15
10:22
Компания "М.Видео" покупает "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей 4
10:13
Чистые и прозрачные выборы: эксперты о голосовании за президента в Барнауле 37
10:05
Минфин не получал предложений по повышению НДФЛ 3
09:50
Ямочный ремонт с использованием кирпичей стартовал в Бийске 1
09:34
Новосибирцы пожаловались спасателям на бобров, желающих затопить город 3
09:23
Более 20 человек тушили пожар в жилом доме в Барнауле 2
09:20
Интернет-платформа WWP Capital: выгодный кэшбэк и отличный заработок 0
09:14
Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса за дебош на борту самолета 15
09:09
Пенсионерку сбили насмерть на пешеходном переходе в Барнауле 24
08:57
Горнолыжный курорт могут построить в Приморье 1
08:43
Шестибалльные пробки ждут жителей Барнаула утром 23 марта 0
08:26
СМИ: Евросоюз отзовет своего посла в России из-за "дела Скрипаля" 5
08:18
Где в Барнауле попробовать настоящие морсы и блинчики с доставкой на дом 0
08:04
Второе заседание Общественного совета "Росводоканал" провел в Барнауле 0
07:50
Ежедневник: чем запомнилось 23 марта 0
07:34
Сколько будет стоить барнаульская "двушка" в странах бывшего СССР 10
07:19
Квартиру у леса продают в санаторной зоне Барнаула за 12,9 млн рублей 1
07:14
20 лет она спасала детей, а теперь спасать нужно ее: просьба о помощи 42
07:03
Хотим быть могучими: психолог об избиении девочки-подростка в Барнауле 41
06:48
Мэрия объяснила, почему отложили расширение перекрестка Ленина и Матросова 23
06:32
Фабрика преткновения: снесут ли в Барнауле здание на Гоголя и что построят 7
06:17
Дождь со снегом и +15 градусов: погода преподнесет сюрприз в Алтайском крае 0
06:01
Рекорды барнаульской весны: самые теплые, холодные и засушливые сезоны 0
05:30
Подробности выселения семьи Путиных из дома в поселке Октябрьский 43
04:38
Матвиенко: России для прорывного развития нужны законы на опережение 5
03:32
Госдума начала работу по реализации Послания президента России 1
02:39
Сайт Минобороны атаковали хакеры из Украины, США и Европы 1
01:01
Полезный шоколад с экстрактом женьшеня создали дальневосточные ученые 2
00:14
Ученые из России нашли лекарство от рака в березовой коре 6

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.