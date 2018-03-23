Специалисты ФКУ "Упрдор "Алтай" рассказали, как борются дороги в Алтайском крае готовят к предстоящему паводку. Как сообщает региональный Минстройтранс, в Тальменском районе в русле реки Чумыш выполнили взрывные работы на площади 5 тыс. кв. м. При толщине 48-65 см объем взорванного льда составил 3 тыс. кубометров.

"Взрыв льда необходим на этом объекте, он предотвратит образование заторов во время паводка и убережет от подтопления "Чуйский тракт" и находящийся рядом рабочий поселок Тальменка", – отметил Алексей Паршин, начальник отдела эксплуатации ФКУ Упрдор "Алтай".

На других реках предстоит выполнить около льда по периметру опор мостов и нарезку борозд перед ними. Это поможет сохранить искусственные сооружения от разрушений в период ледохода.

Всего для взрыва льда на алтайских реках этой весной направят более тонны тротила.