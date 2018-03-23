Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что реальная заработная плата россиян за январь и февраль 2018 года выросла на 10,5%, сообщает "Газета.Ru".

"За январь-февраль этого года реальная заработная плата увеличилась на 10,5%", — сказал Топилин на расширенном заседании коллегии министерства.

Он также подчеркнул, что подобного роста за короткий период времени в России не было практически никогда.

Ранее Топилин сообщил, что реальные пенсии россиян увеличились почти на 5%: "Идет рост реальных пенсий. И если мы посмотрим на показатели 2017 года, то реальный размер пенсий в сопоставимых условиях составил 4,9%".

Правительство утвердило индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2018 года в размере 1,029. "Прожиточный минимум пенсионера в целом по России за 2016 год составил 8081 руб, за 2017 год — 8315 руб, индекс роста за 2017 год — 1,029. Подписанным постановлением утверждается коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года в размере 1,029", — сообщается на сайте правительства.

Индексация коснется 3,9 млн пенсионеров, в том числе 3,1 млн пенсионеров, получающих социальные пенсии.