Депутаты горсовета Рубцовска не приняли ежегодный отчет главы города

Депутаты Рубцовского городского совета не приняли отчет главы города Дмитрия Фельдмана. На заседании в четверг, 22 марта, за отчет проголосовало сначала 12 депутатов, потом 14 из 25 пришедших на сессию народных избранников. Об этом сообщила депутат парламента Алтайского края Вероника Лапина. Эта информация имеется и на официальном сайте горсовета.

На сессии присутствовало 25 из 28 избранных депутатов. Сначала глава города Рубцовска Дмитрий Фельдман выступал с докладом, затем ответил на вопросы. Как сообщается на сайте горсовета "на все поставленные вопросы Дмитрий Фельдман ответил максимально подробно".

Однако, большинства "за" по итогам отчета не было.

"Рубцовские депутаты сорвали отчёт главы города Дмитрия Фельдмана. Голосов не хватило даже для его принятия за основу", — написала депутат на своей странице в Facebook.

В первый раз за проголосовало всего 12 депутатов, один воздержался, остальные даже не голосовали. Автор релиза на сайте горсовета описал это так: "еще ряд депутатов откровенно "постеснялись" обозначить собственную позицию, не поучаствовав в голосовании по важнейшему в жизни города вопросу".

"Надеясь исправить ситуацию, народных избранников даже убедили переголосовать второй раз. Но это не дало ожидаемых результатов. Лишь 14 голосов из 25 за (а нужно набрать не менее половины от 28 избранных). Остальные против (один депутат — прим.ред.), либо воздержались (семь депутатов — прим.ред.). Воздержалась даже часть единороссов, а ЛДПР поддержала", — добавила Вероника Лапина.

Таким образом, и во второй раз отчет не был официально принят.